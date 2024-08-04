Россиянка Дронова заняла 47-е место в групповой велогонке на Олимпиаде

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 47-е место в шоссейной гонке с группового старта на Олимпийских играх в Париже, ее соотечественница Алёна Иванченко финишировала на 72-й позиции.

Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступают в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, их награды не будут отображаться в медальной таблице.