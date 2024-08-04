Джокович заявил, что хочет сыграть на следующих Олимпийских играх

«Я знал, что это может быть мой последний шанс на золотую медаль. Я сделал все возможное, чтобы подготовиться к этому периоду. Травма немного отвлекла меня. Но, придя на Олимпийские игры, я почувствовал себя другим игроком с точки зрения того, как я двигался, как я играл. В каком-то смысле проигрыш Алькарасу на Уимблдоне, вероятно, пошел мне на пользу, поскольку я знал, что не смогу сыграть хуже.



Я хочу играть в Лос-Анджелесе, мне нравится играть за свою страну на Олимпийских играх, в Кубке Дэвиса», — цитирует Джоковича France24.