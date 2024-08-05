Веснина высказалась о серебре Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка, теннисистка Елена Веснина прокомментировала игру Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде олимпийского турнира в Париже.
Олимпийская чемпионка, теннисистка Елена Веснина прокомментировала игру Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде олимпийского турнира в Париже.
Напомним, в матче за золотые награды 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер уступили итальянскому дуэту Джасмин Паолини и Сара Эррани (6:2, 1:6, 7:10). Серебряная медаль стала первой для российских спортсменов на Олимпийских играх.
«Девочки большие молодцы, я очень ими горжусь. Это их первая Олимпиада. Они показали настолько вдохновенный теннис, были настолько заряженными на этом турнире… Было большим удовольствием наблюдать за их матчами на турнире. В финале им просто не хватило опыта. Против них играла опытная Сара Эррани, которая проводила свою пятую Олимпиаду. Конечно, она понимала, что где‑то в решающий момент нужно использовать свой опыт, какие‑то навыки, которые в парной игре тебе помогут, — приводит слова Весниной “Матч ТВ”.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.