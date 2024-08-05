Веснина высказалась о серебре Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде

«Девочки большие молодцы, я очень ими горжусь. Это их первая Олимпиада. Они показали настолько вдохновенный теннис, были настолько заряженными на этом турнире… Было большим удовольствием наблюдать за их матчами на турнире. В финале им просто не хватило опыта. Против них играла опытная Сара Эррани, которая проводила свою пятую Олимпиаду. Конечно, она понимала, что где‑то в решающий момент нужно использовать свой опыт, какие‑то навыки, которые в парной игре тебе помогут, — приводит слова Весниной “Матч ТВ”.