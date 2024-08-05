Чемпиона ОИ-2000 Кафельникова назвали нейтральным спортсменом

После победы серба Новака Джоковича над испанцем Карлосом Алькарасом (7:6, 7:6) в финале олимпийского теннисного турнира в Париже Eurosport показал подборку всех олимпийских чемпионов в одиночном разряде, начиная с 2000 года. Напротив имени Евгения Кафельникова стоял бирюзовый флаг AIN, используемый в Париже индивидуальными нейтральными спортсменами.

Внимание на это обратил один из зрителей трансляции французского телеканала, опубликовав в соцсетях соответствующий скриншот. Кафельников сделал репост этой публикации на своей странице.

«Позор! В 2000 году Евгений Кафельников представлял Россию, а не AIN», — написал болельщик.

Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. На его счету 53 победы на турнирах АТР, из них 27 — в одиночном разряде. В финале олимпийского турнира в Сиднее Кафельников обыграл немецкого теннисиста Томми Хааса (7:6, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3). В 2003 году он завершил профессиональную карьеру.

В декабре 2023 года исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в нейтральном статусе в индивидуальных соревнованиях без использования национальной символики. Их медали не учитываются в общем зачете Игр.

Команда индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) на Олимпийских играх в Париже представлена 32 спортсменами из России и Беларуси, которые выступают в 10 видах спорта. На данный момент они завоевали четыре медали — одну золотую и три серебряные.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.