Швейцарцы отказались выступать в триатлонной эстафете в Сене

Бриффод выступал в одиночных соревнованиях по триатлону, где занял 49-е место. Из-за проблем со здоровьем его заменил Вестерманн, однако позднее у него была обнаружена кишечная инфекция. Вместо него на старт вышел Сильвен Фридланс.

При этом и Вестерманн и Фридланс не участвовали в личных соревнованиях по триатлону, которые проходили 31 июля.

«Два выбывших участника за два дня — это очень необычное и несчастливое событие для самих спортсменов. Они очень ждали эту гонку. Но в спорте высших достижений важно смириться с ситуацией очень быстро и найти решение», — сказала руководитель команды Тамара Матис.

Ранее сообщалось, что бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после одиночных соревнований. Из-за этого сборная Бельгии по триатлону была вынуждена сняться со смешанной эстафеты.

Смешанная триатлонная эстафета стартовала утром в понедельник, 5 августа. Плавательная часть триатлона проходит в реке Сена. Ранее организаторы были вынуждены отменить тренировочные заплывы из-за качества воды.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские власти начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.

За две недели до открытия Олимпиады министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупались в Сене, чтобы доказать, что река полностью безопасна для проведения соревнований.