Команда Германии выиграла смешанную эстафету в триатлоне на ОИ

Немецкие триатлонисты Тим Хэльвиг, Лиза Тертч, Лассе Люрс и Лора Линдеманн прошли дистанцию за 1.25:39 секунды. Второе место заняла сборная США с результатом 1:25.40, третье место досталось сборной Велиеобритании — 1:25.40.

Команда Великобритании лидировала всю гонку. На стартовом этапе за британцев бежал олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на этой Олимпиаде Алекс Йи, он смог оторваться от преследователей более чем на 10 секунда. К четвертому этапу определилась лидирующая тройка. Судьба золотой медали решалась на финише, где сильнее оказалась немецкая спортсменка Линдеманн. Обладателей серебряной и бронзовой наград определил фотофиниш.

Команда Франции и Новой Зеландии, которые перед стартом считались фаворитами не смогли побороться за награды из-за падения. На первом этапе новозеландец Хайден Уйлд упал на велосипеде на одном из поворотов, зацепив французского спортсмена Пьера Ле Корре. Другим участникам этих команд не удалось догнать лидеров, чтобы побороться за медали. Французы заняли четвертое место, отстав более чем на минуту. Новая Зеландия заняла 14-е место.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.