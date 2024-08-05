Стрелок Ли Юэхун принес Китаю 20-е золото Олимпиады-2024

Ли Юэхун выиграл золотую медаль в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 метров на Олимпийских играх в Париже, показав результат 32 балла.

Серебро завоевал спортсмен из Южной Кореи Ён Чэ Чхо с результатом 25. Бронзовую медаль получил еще один стрелок из Китая — Ван Синьцзе (23).

34-летний Ли Юэхун завоевал третью медаль в своей карьере в этой дисциплине. В Рио-де-Жанейро и Токио он завершал соревнования в стрельбе из скоростного пистолета с бронзовой медалью.

Спортсмены из Китая на данный момент завоевали 20 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей на Играх в Париже. На втором месте в неофициальном общем зачете находится команда США (19−27−26). На третьем — хозяева Олимпиады французы (12−14−18).

5 августа будет разыгран последний комплект наград в стрельбе на XXXIII Олимпийских играх— смешанные пары будут соревноваться в ските.

Париж, Франция. Стрельба. Скоростной пистолет, 25 метров. Мужчины