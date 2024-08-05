Казахстанский стрелок сделал предложение руки и сердца на Олимпиаде

Соревнования по стрельбе на Олимпиаде проходят в городе Шатору, который находится в 300 километрах от Парижа. Во время прогулки по городу Малиновский сделал предложение руки и сердца своей девушке Арине Алтуховой. Девушка ответила согласием. Пара вместе 3,5 года.

«После окончания наших соревнований мы гуляли по городу. Когда мы были в парке, я не могла поверить своим глазам, увидев Константина на колене с кольцом. Это будет момент, который я запомню навсегда… Сейчас я счастлива, — приводит слова Алтуховой агентство “Казинформ”.

Малиновский завоевал путевку на Олимпиаду на чемпионате Азии в Южной Корее. Алтухова также смогла отобраться на Игры на этих соревнованиях, заняв третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров.

Константин Малиновский отмечал, что с тех пор приложил все усилия, чтобы поехать на Олимпиаду в Париже и сделать предложение Арине.

Малиновский не смог пройти в финал в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Алтухова также не смогла пробиться в финал в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 метров).