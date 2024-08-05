Казахстанский стрелок сделал предложение руки и сердца на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
20
16
12
2США
19
27
26
3Франция
12
14
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Водное поло
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Гандбол
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Гребля академическая
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Парусный спорт
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Стрельба
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Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Ан Сеюн
Хе Бинь Джао
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Ли Юэхун
Чо Ен Чжэ
Ван Синьцзе
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Магучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Франция
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Дэниэл Уиффен
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Мег Харрис
Чжан Юйфэй
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Сара Эррани / Ясмин Паолини
Мирра Андреева / Диана Шнайдер
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Стрельба
Скит. Женщины. Финал
Франсиска Кроветто
Эмбер Раттер
Остен Смит
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Ким Аструп / Андрес Рассмусен
Результаты
Расписание событий
Гимнастика спортивная. Мужчины
12:45скороБрусья. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
13:00скороВенгрияСербия
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
13:30скороАргентинаГермания
Гимнастика спортивная. Женщины
13:38скороБревно. Женщины. Финал
Скалолазание. Женщины
14:00скороСкорость. Женщины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
14:00скороИталияЯпония
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
14:00скороДаниэла Альварес / Таня МореноКатя Стам / Раиса Схон
Гимнастика спортивная. Мужчины
14:33скороПерекладина. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. Группа B
14:35скороАвстралияЯпония
Конный спорт. Микст
15:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
15:00скороМайлс Эванс / Чейз БадингерАндерс Мол / Кристиан Сорум
Гимнастика спортивная. Женщины
15:22скороВольные упражнения. Женщины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
15:30скороЛи Цзии ЧжиаСен Лакшья
Стрельба. Микст
16:00скороСкит. Командный зачет. Микст. Финал
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
16:00скороБусе Тосун ЧавушоглуЭмит Элор
Прыжки в воду. Женщины
16:00скороВышка 10 м. Женщины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
16:00скороКитайЕгипет
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
16:00скорофранцияТаиланд
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
16:00скороЯпонияАвстралия
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
16:00скороПортугалияБразилия
12:23 (мск), источник: Спорт Mail

Казахстанский стрелок сделал предложение руки и сердца на Олимпиаде

Стрелок сборной Казахстана Константин Малиновский сделал предложение своей девушке Арине Алтуховой на Олимпийских играх в Париже.

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Соревнования по стрельбе на Олимпиаде проходят в городе Шатору, который находится в 300 километрах от Парижа. Во время прогулки по городу Малиновский сделал предложение руки и сердца своей девушке Арине Алтуховой. Девушка ответила согласием. Пара вместе 3,5 года.

«После окончания наших соревнований мы гуляли по городу. Когда мы были в парке, я не могла поверить своим глазам, увидев Константина на колене с кольцом. Это будет момент, который я запомню навсегда… Сейчас я счастлива, — приводит слова Алтуховой агентство “Казинформ”.

Малиновский завоевал путевку на Олимпиаду на чемпионате Азии в Южной Корее. Алтухова также смогла отобраться на Игры на этих соревнованиях, заняв третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров.

Константин Малиновский отмечал, что с тех пор приложил все усилия, чтобы поехать на Олимпиаду в Париже и сделать предложение Арине.

Малиновский не смог пройти в финал в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Алтухова также не смогла пробиться в финал в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 метров).

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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