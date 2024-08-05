Организаторы ОИ отрицают заболевание бельгийской пловчихи из-за воды в Сене

Ранее бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете.

«У нас нет дальнейшей информации, потому что мы не знаем, чем она болеет. Точно была ложная информация, говорили о ее госпитализации, но она просто пришла в поликлинику в (олимпийской — ред.) деревне. Также есть другие спортсмены, которые не участвовали в триатлоне и заболели… Сейчас мы не можем связать одно с другим. Напоминаю, что состязания по триатлону прошли четыре дня назад, много чего могло произойти» — сказал он в эфире радиостанции Franceinfo в понедельник.

Ранее еще двое спортсменов, Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии, отказались от участия в смешанной эстафете 5 августа из-за желудочных заболеваний.

Во вторник мужские старты, запланированные на 30 июля, перенесли на среду из-за загрязнения воды. Причиной назывался дождь, прошедший в Париже за несколько дней до соревнований. До этого организаторы отменили тренировочные заплывы триатлонистов по той же причине. В среду оргкомитет получил разрешение на проведение заплывов в Сене. Результаты последних анализов воды, полученные в 3.20 утра по местному времени, были признаны World Triathlon соответствующими требованиям.