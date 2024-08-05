Боксерша из Алжира Иман Хелиф просит прекратить травлю в своей адрес

25-летняя спортсменка, которую подозревают в том, что она является биологическим мужчиной, пробилась в полуфинал женского боксерского турнира в весовой категории до 66 кг и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

«Я призываю всех людей мира соблюдать принципы Олимпийской хартии, воздерживаться от травли спортсменов, потому что это имеет последствия, серьезные последствия. Это может разрушать людей, убивать их мысли, дух и разум. Это может привести к расколу. И поэтому я прошу всех воздержаться от травли. Даст бог, этот кризис завершится золотой медалью, и это будет лучшим ответом. Я здесь, чтобы соревноваться и добиться хорошего результата», — сказала Хелиф.

Также Хелиф прокомментировала решение итальянки Анджелы Карини сняться с боя против нее в ⅛ финала. На 46-й секунде поединка Карини отказалась продолжать бой и покинула ринг в слезах.

«Местные тренеры знают меня с юных лет, когда я еще начинала выступать за национальную сборную. Итальянская боксерша знает меня, и знает хорошо. Я тренировалась с ней на рингах в Ассизи. Они воспользовались кампанией в СМИ против меня, но я все равно буду работать, чтобы достичь цели, ради которой я здесь», — сказала Хелиф.

Хелиф выступает в любительском женском боксе с 2018 года. В 2022 году она завоевала золото в первом полусреднем весе (до 63 кг) на чемпионате Африки и Средиземноморских играх, а также уступила в финале чемпионата мира.

МОК допустил Хелиф до участия в Олимпийских играх пояснив, что ее случай не является «трансгендерным вопросом», а представляет собой проявление ложного гермафродитизма — аномалии развития, при которой вторичные половые признаки не соответствуют хромосомному полу.

Хелиф принимала участие на Олимпийских играх в Токио, где сумела дойти до четвертьфинала, уступив будущей чемпионке Келли Харрингтон из Ирландии.

На Олимпиаде в Париже Хелиф уверенно победила венгерку Луцу Хамори (5:0). В полуфинале алжирка встретится с Чанчэм Суваннапхенг из Таиланда. В другом полуфинале сойдутся Чэнь Няньцинь из Тайваня и Ян Лю из Китая.

Полуфинальные поединки пройдут во вторник, 6 августа. Финальный поединок состоится в пятницу, 9 августа.