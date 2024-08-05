Южнокорейская спортсменка выиграла золото Игр в бадминтоне

В прошлом году Ан Сеен стала первой спортсменкой из Южной Кореи, выигравшей чемпионат мира в одиночном разряде. Также в прошлом году она победила наАзиатских играх в одиночном и командном турнирах. Для Ан Сеен это вторые Олимпийские игры в карьере. В Токио спортсменка выбыла на стадии четвертьфинала, уступив будущей олимпийской чемпионке китаянке Чэнь Юйфэй.