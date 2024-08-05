Южнокорейская спортсменка выиграла золото Игр в бадминтоне
Спортсменка из Южной Кореи Ан Сеен выиграла золото в бадминтоне в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.
Спортсменка из Южной Кореи Ан Сеен выиграла золото в бадминтоне в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.
В финальном матче 22-летняя южнокорейская спортсменка обыграла китаянку Хэ Бин Цзяо со счетом 21:13, 21:16.
В прошлом году Ан Сеен стала первой спортсменкой из Южной Кореи, выигравшей чемпионат мира в одиночном разряде. Также в прошлом году она победила наАзиатских играх в одиночном и командном турнирах. Для Ан Сеен это вторые Олимпийские игры в карьере. В Токио спортсменка выбыла на стадии четвертьфинала, уступив будущей олимпийской чемпионке китаянке Чэнь Юйфэй.
Матч за третье место не состоялся, так как в полуфинале олимпийская чемпионка Рио-2016 в одиночном разряде испанка Каролина Марин получила травму. Марин вела в полуфинальном матче с Хэ Бин Цзяо со счетом 21:14, 10:6. Бронзовая медаль в этой дисциплине досталась представительнице Индонезии Грегории Мариске Тунджун.
Сборная Южной Кореи занимает пятое место в медальном зачете, имея в активе 11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых наград.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.