Триатлонистов снова заставили прыгать в Сену. Может, хотя бы пловцов-марафонцев пожалеют?

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
21
17
13
2США
19
27
26
3Франция
12
14
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Серфинг
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Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Элис Д`Амато
Чжу Якинь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Зу Джинкуань
Илья Ковтун
Шинносуке Ока
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Ан Сеюн
Хе Бинь Джао
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Ли Юэхун
Чо Ен Чжэ
Ван Синьцзе
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Магучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Франция
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Дэниэл Уиффен
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Мег Харрис
Чжан Юйфэй
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Сара Эррани / Ясмин Паолини
Мирра Андреева / Диана Шнайдер
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
15:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
Гимнастика спортивная. Женщины
15:22скороВольные упражнения. Женщины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
15:30скороЛи Цзии ЧжиаСен Лакшья
Стрельба. Микст
16:00скороСкит. Командный зачет. Микст. Финал
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
16:00скороБусе Тосун ЧавушоглуЭмит Элор
Прыжки в воду. Женщины
16:00скороВышка 10 м. Женщины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
16:00скороКитайЕгипет
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
16:00скорофранцияТаиланд
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
16:00скороЯпонияАвстралия
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
16:00скороПортугалияБразилия
Греко-римская борьба. Мужчины. Предварительные
16:00скороГеоргий ТибиловЭнес Башар
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:00скороАмин МирзазаедАдам Кун
Водное поло. Мужчины. Группа A
16:10скороГрецияИталия
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:10скороВиктор ЧобануРи Се Унг
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:10скороМихайн Лопес НуньесЛи Сынчхан
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
16:10скороВиктория ЧолужЧжоу Фэн
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:20скороРайбер Родригес ОроскоМурад Маммадов
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:20скороХейки НабиСаба Шариати
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
16:20скороТатьяна Сова РижкоНиша Ниша
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:30скороДжамал ВелизадеИсломжон Бахромов
13:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Триатлонистов снова заставили прыгать в Сену. Может, хотя бы пловцов-марафонцев пожалеют?

Но на старт эстафеты вышли не все.

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Триатлонистов снова заставили прыгать в Сену. Может, хотя бы пловцов-марафонцев пожалеют? | Источник: Reuters

На Олимпиаде все-таки завершились злосчастные соревнования триатлонистов. В Париже запланированно разыграли третий, заключительный комплект наград. Правда, к этому старту не все смогли восстановиться после предыдущих ныряний в грязную и опасную Сену.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Триатлон. Смешанная эстафета
1. Германия (Тим Хелльвиг, Лиза Терч, Лассе Люерс, Лаура Линдеман) — 1:25,39
2. США (Сет Райдер, Тэйлор Спайви, Морган Пирсон, Тэйлор Нибб) — 1:25,40
3. Великобритания (Алекс Йи, Джорджия Тэйлор-Браун, Самуэль Дикинсон, Бэт Поттер) — 1:25,40.

Тренироваться — нельзя, соревноваться — можно

Самый обсуждаемый водоем Франции обладает удивительными свойствами. Оказалось, что Сена абсолютно непригодна для тренировок. Однако когда дело доходит до соревновательного дня, вода неожиданно очищается и уже не представляет угрозы.

Вот и перед смешанной эстафетой организаторы раз за разом запрещали участникам плавать, но не крутить педали и бегать: «Учитывая сильные дожди, прошедшие за последние две ночи, которые были особенно интенсивными выше по течению от Парижа, и ожидаемое в результате этого снижение качества воды, было принято решение отменить тренировочные заплывы в субботу, 3 августа. Учитывая, что условия, скорее всего, не улучшатся до ежедневного совещания, мы также решили отменить тренировочный заплыв, который планировался на вечер».

До старта смешанной эстафеты оставался еще один день, организаторы уверяли, что все хорошо и под контролем, но тренировку накануне старта все так же проводить нельзя.

«Мы приняли решение отменить тренировочные сессии для триатлона, — говорила директор оргкомитета “Париж-2024” по коммуникациям Анн Дешам в воскресенье. — Сначала это было из-за дождя, мы ждем улучшения, чтобы погода не мешала гостям соревнований. Уверены, что сможем провести соревнования завтра. Примем решение ближе к этому времени, накануне».

И ведь действительно старт был дан согласно расписанию — 5 августа, в 8.00 по местному времени. Действительно «Сена-сационные» соревнования по триатлону, как назвал их в недавном выступлении президент МОК Томас Бах.

Отказ Бельгии

Самый серьезный удар предыдущие старты нанесли по сборной Бельгии. После индивидуальных соревнований пришлось госпитализировать одну из спортсменок Клэр Мишель. Сообщается, что она заразилась кишечной палочкой и находилась в больнице все пять дней от одной гонки до другой.

В сборной, конечно, заранее понимали, что не смогут рассчитывать на Клэр, и в итоге не стали делать замену, решив исключить риски новых болезней. «Олимпийский комитет Бельгии и Бельгийская федерация триатлона, к сожалению, должны объявить, что “Бельгийские молоты” не будут стартовать в смешанной эстафете на Олимпийских играх завтра. Решение принято после консультаций со спортсменами и их окружением», — говорится в заявлении.

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Конечно же, бельгийцы недовольны и возмущены такой ситуацией, позволив себе несколько резких слов в адрес организаторов: «Мы надеемся, что извлечены уроки для будущих соревнований по триатлону на Олимпийских играх, такие как гарантированные дни тренировок, дни соревнований и формат соревнований, которые должны быть прояснены заранее и гарантировать отсутствие неопределенности для спортсменов и вспомогательного персонала».

Трудности возникли и у Швейцарии. Сначала из-за проблем с желудком пришлось сняться Адриену Бриффо. Его заменили на Саймона Вестерманна. Но после кишечная инфекция накрыла уже самого Вестерманна. Вместо него на старт вышел Сильвен Фриделанс. При этом главный врач сборной считает, что причина может быть совсем не в качестве воды в Сене, а в чем-то другом.

Сборная Германии празднует победу | Источник: Reuters

Крах французов

Формат смешанной эстафеты дает возможность спортсменам меньше находится в воде. Если в индивидуальной гонке нужно плыть 1,5 километра, то в командной гонке в пять раз меньше — 300 метров.

Главное событие случилось в этот раз не в воде. Жесткое падение произошло с французским триатлонистом Пьером Ле Корром, велосипед которого подбили на одном из поворотов, когда спортсмены еще шли большой и плотной группой. Хозяева считались одними из фаворитов этой гонки. В индивидуальных стартах пятью днями ранее все четверо участников команды выступили великолепно: Кассандра Богран взяла золото, Лео Бергер — бронзу, а Эмма Ломбарди и Пьер Ле Коррстали четвертыми.

Однако авария на старте убила все шансы французов. Богран на последнем этапе сделала все, что могла, но догнать лидирующую тройку не получилось. За золото до финиша бились трое: немка Лаура Линдеманн, американка Тэйлор Книбби, британка Бетт Поттер. На последних метрах всех разметала представительница Германии, а Книбб и Поттер рассудил фотофиниш — серебро досталось сборной США.

Триатлонисты могут выдохнуть и забыть заплывы по меняющей качество воды реке. Но впереди на Олимпиаде еще старты у пловцов-марафонцев. Они запланированы на 8—9 августа. Хотя пока неизвестно, состоятся ли они в Сене. Судья соревнований по триатлону в Париже Алексей Калинин у себя в соцсетях сообщил, что плавание в открытой воде точно не будут проводить в столичной реке. Официальной информации пока нет. Если же переноса не будет, то спортсменам придется плыть по Сене 10 километров.

Михаил Кузнецов

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