Невероятная подкрутка в настольном теннисе на Олимпиаде: видео
Китаец Чжэндун Фань победил шведа Трульса Мерегорда в финале олимпийского турнира по настольному теннису в одиночном разряде.
Китаец Чжэндун Фань победил шведа Трульса Мерегорда в финале олимпийского турнира по настольному теннису в одиночном разряде.
Вторая ракетка мира проиграл первую партию со счетом 7:11, а затем забрал четыре сета подряд — 11:9, 11:9, 11:8, 11:8. Чжэндун Фань впервые стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде — в финале игр в Токио он уступил своему именитому соотечественнику Ма Луну.
Мерегорд не сумел повторить успех шведа Яна-Уве Вальднера, который по сей день остается единственным неазиатским олимпийским чемпионом. Он одержал победу в финале Олимпиады-1992 в Барселоне.
Тем не менее, 22-летний швед успел запомниться в финале невероятным ударом, который застал Чжэндун Фаня врасплох. В концовке матча Мерегорд нанес хитрый удар с невероятной подкруткой — мяч приземлился на половине стола соперника, благодаря кручению изменил направление движения на противоположное и стал недосягаемым для китайского спортсмена.
Мерегорд также привлек внимание своей игрой шестиугольной ракеткой. По его словам, такая форма ракетки обеспечивает лучшую площадь контакта, позволяет ему лучше контролировать короткие удары и улучшает подачу.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.