Невероятная подкрутка в настольном теннисе на Олимпиаде: видео

Вторая ракетка мира проиграл первую партию со счетом 7:11, а затем забрал четыре сета подряд — 11:9, 11:9, 11:8, 11:8. Чжэндун Фань впервые стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде — в финале игр в Токио он уступил своему именитому соотечественнику Ма Луну.

Мерегорд не сумел повторить успех шведа Яна-Уве Вальднера, который по сей день остается единственным неазиатским олимпийским чемпионом. Он одержал победу в финале Олимпиады-1992 в Барселоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e812a3fd26e7d81e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241964&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, 22-летний швед успел запомниться в финале невероятным ударом, который застал Чжэндун Фаня врасплох. В концовке матча Мерегорд нанес хитрый удар с невероятной подкруткой — мяч приземлился на половине стола соперника, благодаря кручению изменил направление движения на противоположное и стал недосягаемым для китайского спортсмена.

Мерегорд также привлек внимание своей игрой шестиугольной ракеткой. По его словам, такая форма ракетки обеспечивает лучшую площадь контакта, позволяет ему лучше контролировать короткие удары и улучшает подачу.