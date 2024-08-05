Китаец Цзоу лишил украинца Ковтуна золота в спортивной гимнастике

26-летний гимнаст набрал в финале 16,200 балла и стал двукратным олимпийским чемпионом в этой дисциплине. Ранее Цзоу также был лучшим на брусьях на Олимпийских играх в Токио. На Играх в Париже он завоевал третью медльа — до этого были серебряные награды в упражнениях на кольцах и в командном первенстве.