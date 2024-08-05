Китаец Цзоу лишил украинца Ковтуна золота в спортивной гимнастике
Китайский гимнаст Цзинюань Цзоу завоевал золотую олимпийскую медаль в упражнениях на параллельных брусьях.
Китайский гимнаст Цзинюань Цзоу завоевал золотую олимпийскую медаль в упражнениях на параллельных брусьях.
26-летний гимнаст набрал в финале 16,200 балла и стал двукратным олимпийским чемпионом в этой дисциплине. Ранее Цзоу также был лучшим на брусьях на Олимпийских играх в Токио. На Играх в Париже он завоевал третью медльа — до этого были серебряные награды в упражнениях на кольцах и в командном первенстве.
Борьбу за серебро выиграл украинец Илья Ковтун, получивший от судей 15,500 баллов. Бронзовая награда досталась японскому гимнасту Синносукэ Ока (15,300).
Сегодня также будут разыграны еще три комплекта наград в спортивной гимнастике — на перекладине у мужчин, а также на бревне и в вольных упражнениях у женщин.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.