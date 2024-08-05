Итальянки выиграли золото и бронзу в упражнениях на бревне, Байлз — 5-я

В финале 21-летняя гимнастка получила от судей за свою программу 14,366 балла. Серебро досталось 18-летней китаянке Чжоу Яцинь (14,100), бронза — у 17-летней итальянки Манилы Эспозито (14,000).

Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз допустила падение во время выполнения одного из элементов и выбыла из борьбы за медали. Аналогичная ситуация приключилась с ее соотечественницей Сунисой Ли. Они получили по 13,100 балла, заняв пятое и шестое место соответственно.

Напомним, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин).

Д’Амато принесла Италии первое в истории олимпийское золото в спортивной гимнастике в индивидуальных упражнениях. На прошлой неделе итальянские гимнастки впервые за 96 лет выиграли олимпийскую медаль в командном первенстве, завоевав серебро.

Сегодня будут разыграны еще два комплекта наград в спортивной гимнастике — на перекладине у мужчин, а также в вольных упражнениях у женщин.