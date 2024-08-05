Пловчиху из Парагвая выгнали из Олимпийской деревни

Источник: Соцсети

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Олимпийский комитет Парагвая, Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за то, что она не ночевала на ее территории.

Ранее после неудачного заплыва на дистанции 100 метров баттерфляем 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

По данным источника, НОК Парагвая считает, что Алонсо своим примером создала неподобающую атмосферу внутри сборной. По этой причине Луана была вынуждена покинуть деревню Игр-2024. После инцидента спортсменка опубликовала видеоролик в социальных сетях, на кадрах которого видно, что Алонсо находится уже в США.