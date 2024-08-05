Пловчиху из Парагвая выгнали из Олимпийской деревни
Причиной стало то, что спортсменка провела ночь в другом месте.
Причиной стало то, что спортсменка провела ночь в другом месте.
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Олимпийский комитет Парагвая, Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни за то, что она не ночевала на ее территории.
Ранее после неудачного заплыва на дистанции 100 метров баттерфляем 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.
По данным источника, НОК Парагвая считает, что Алонсо своим примером создала неподобающую атмосферу внутри сборной. По этой причине Луана была вынуждена покинуть деревню Игр-2024. После инцидента спортсменка опубликовала видеоролик в социальных сетях, на кадрах которого видно, что Алонсо находится уже в США.
Победительницей заплыва на дистанции 100 метров баттерфляем стала американка Торри Хаск, серебро завоевала её соотечественница Гретчен Уолш, а бронза досталась китаянке Чжан Юйфэй.