Взяла на себя роль лидера. Диана Шнайдер раскрылась на Олимпиаде с новой стороны

Как Диана Шнайдер раскрылась на Олимпиаде-2024: результаты, комментарии, отношения с Миррой Андреевой | Источник: Чемпионат.com

Теннисный олимпийский турнир для российских болельщиков оказался даже неожиданнее и приятнее, чем мы могли ожидать. Много добрых эмоций себе и теннисному миру подарили Диана Шнайдер и Мирра Андреева — серебряные призёры в паре и одна из главных сенсаций соревнований.

Россиянки на пути к финалу одолели сразу четыре сеяные пары, а в решающей встрече дали бой опытным и мощным итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани. Наши девчонки сразу здорово сыгрались, и отчасти это — заслуга Шнайдер.

Диана стала одним из главных открытий этой Олимпиады.

Во-первых, она проявила себя на корте как настоящий лидер. Шнайдер на три года старше и опытнее своей напарницы Мирры. Это поспособствовало тому, что Диана чаще играла в паре ведущую роль. Например, девушки рассказывали, как справлялись с психологическим напряжением во время полуфинального матча с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.

Андреева: Я нервничала больше, чем обычно. Первые три гейма мы выиграли только потому, что Диана всё позабивала у сетки. Я старалась просто играть в корт, но меня чуть-чуть зажало.

Шнайдер: Но она быстренько разжалась и вернулась ко мне!

Андреева: Было нервно, но было не очень ошибаться после того, как Диана всё забивала. Поэтому я собралась, а потом стало легче ментально.

— Диан, а ты не нервничала?

Шнайдер: Конечно! Но я понимала, что Мирра будет нервничать. Надо было ей показать, что ничего страшного не будет — если проиграем первые геймы, то всё равно вернёмся в игру. Я понимала, что наша пара играет лучше технически и по всем остальным критериям. Знала, что всё получится. Просто надо поддерживать друг друга.

Андреева: Диана — электровеник!

Во-вторых, ведущую роль Шнайдер смело перенимала на себя и во время игры. Временами она смелее выходила к сетке, чаще переходила в атаку и допускала меньше невынужденных ошибок. Диана действительно покорила своими активными действиями, раскрепощённостью и удачными тактическими решениями. Она стойко выдерживала перестрелки у сетки и вовремя перебрасывала соперниц «свечками», позволяя при этом и Мирре брать на себя инициативу.

Это по итогам Игр в Париже подтвердил и заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«Трудно упрекнуть наших девочек. Для них это дебют. Мирре пока ещё не хватает физических сил — ей всего 17 лет. Шнайдер играла более активно. Но её не хватило на двоих. Однако всё придёт. Девочки заслуживают высшую похвалу за серебряную медаль», — сказал Янчук в беседе с «Чемпионатом».

В-третьих, Шнайдер показала себя сдержанной и не по годам взрослой девушкой. На пресс-конференции после поражения в финале Диана взяла на себя ответственность и проанализировала причины неудачи.

«Моя ошибка, что расстроилась, когда не забрали подачу с 40:0 в начале второй партии. Я приняла это близко к сердцу, хотя, казалось бы, всего 1:0. Они этим воспользовались», — призналась россиянка журналистам.

Шнайдер показывает отличные результаты на протяжении всего текущего сезона. К середине года Диана уже выиграла четыре титула: на турнирах категории WTA-125 в Париже, WTA-250 в Хуахине и Будапеште, а также WTA-500 в Бад-Хомбурге. Поэтому её результаты на Олимпиаде не стали большой сенсацией. И всё же узнать Диану с новой, человеческой стороны оказалось любопытно и очень приятно.