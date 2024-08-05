Симона Байлз не сможет догнать Латынину по золотым медалям на ОИ

В упражнениях на бревне 27-летняя американка допустила падение, которое выбило ее из борьбы за золото. В итоговом протоколе она заняла пятое место.

Стоит отметить, что Байлз является четырехкратной чемпионкой мира в упражнениях на бревне, но на Олимпийских играх на этом снаряде у нее только две бронзовые награды.

На Олимпиаде в Париже Байлз уже завоевала три золотых медали (команда, многоборье, опорный прыжок) и стала семикратной олимпийской чемпионкой. По этому показателю она сравнялась с чехословацкой гимнасткой Верой Чаславской, блиставшей на Олимпийских играх в 1960-е годы.

Байлз осталось выступить только в вольных упражнениях, где она может выиграть восьмое олимпийское золото. В Париже сравняться с самой титулованной гимнасткой в истории Ларисой Латыниной, у которой на счету девять побед на Олимпиадах, ей уже не удастся.

Чтобы побить рекорд Латыниной, Байлз нужно будет выступить на четвертой по счету Олимпиаде, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. К тому моменту гимнастке исполнится 31 год.

Лариса Латынина является второй самой титулованной спортсменкой в истории Олимпийских игр. Она выступала на трех Олимпиадах в период с 1956 по 1964 год, на которых завоевала девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды.

Самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр является американский пловец Майкл Фелпс. Он завоевал 28 олимпийских наград, 23 из которых — высшего достоинства.