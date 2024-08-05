Японец Синноскуэ Ока завоевал золото ОИ-2024 на перекладине

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
21
17
13
2США
19
27
26
3Франция
12
14
18
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Элис Д`Амато
Чжу Якинь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Зу Джинкуань
Илья Ковтун
Шинносуке Ока
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Ан Сеюн
Хе Бинь Джао
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Ли Юэхун
Чо Ен Чжэ
Ван Синьцзе
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Магучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Франция
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Бобби Финке
Грегорио Пальтриньери
Дэниэл Уиффен
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Сара Шестрем
Мег Харрис
Чжан Юйфэй
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Сара Эррани / Ясмин Паолини
Мирра Андреева / Диана Шнайдер
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артур Давтян
Харри Хепворт
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Лян Вей Кен / Ван Чан
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
15:00скороКонкур, личное первество. Микст. Квалификация
Гимнастика спортивная. Женщины
15:22скороВольные упражнения. Женщины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
15:30скороЛи Цзии ЧжиаСен Лакшья
Стрельба. Микст
16:00скороСкит. Командный зачет. Микст. Финал
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
16:00скороБусе Тосун ЧавушоглуЭмит Элор
Прыжки в воду. Женщины
16:00скороВышка 10 м. Женщины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
16:00скороКитайЕгипет
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
16:00скорофранцияТаиланд
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
16:00скороЯпонияАвстралия
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
16:00скороПортугалияБразилия
Греко-римская борьба. Мужчины. Предварительные
16:00скороГеоргий ТибиловЭнес Башар
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:00скороАмин МирзазаедАдам Кун
Водное поло. Мужчины. Группа A
16:10скороГрецияИталия
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:10скороВиктор ЧобануРи Се Унг
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:10скороМихайн Лопес НуньесЛи Сынчхан
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
16:10скороВиктория ЧолужЧжоу Фэн
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:20скороРайбер Родригес ОроскоМурад Маммадов
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:20скороХейки НабиСаба Шариати
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
16:20скороТатьяна Сова РижкоНиша Ниша
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
16:30скороДжамал ВелизадеИсломжон Бахромов
16:01 (мск), источник: Спорт Mail

Японец Синноскуэ Ока завоевал золото ОИ-2024 на перекладине

Японский гимнаст Синноскуэ Ока завоевал золотую олимпийскую медаль в финале соревнований на перекладине.

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Источник: Reuters

20-летний японец получил от судей 14,533 балла — столько же, сколько и колумбийский гимнаст Анхель Барахас. Все решила чистота исполнения, в которой японец сумел превзойти колумбийца.

Бронзовую награду разделили китаец Чжан Бохэн и тайванец Тан Чиа-Хунг, набравшие по 13,966 балла.

Сегодня будет разыгран еще один комплект наград в спортивной гимнастике в вольных упражнениях у женщин.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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