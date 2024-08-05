Японец Синноскуэ Ока завоевал золото ОИ-2024 на перекладине
Японский гимнаст Синноскуэ Ока завоевал золотую олимпийскую медаль в финале соревнований на перекладине.
Японский гимнаст Синноскуэ Ока завоевал золотую олимпийскую медаль в финале соревнований на перекладине.
20-летний японец получил от судей 14,533 балла — столько же, сколько и колумбийский гимнаст Анхель Барахас. Все решила чистота исполнения, в которой японец сумел превзойти колумбийца.
Бронзовую награду разделили китаец Чжан Бохэн и тайванец Тан Чиа-Хунг, набравшие по 13,966 балла.
Сегодня будет разыгран еще один комплект наград в спортивной гимнастике в вольных упражнениях у женщин.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.