«У тебя ещё 20 Олимпиад впереди». Джокович обратился к Алькарасу после финала Игр-2024

«Ещё один эпичный финал, мой друг. “Эль класико”. Поздравляю тебя и твою команду с отличной Олимпиадой. Учитывая твой возраст, твою энергию и то, как ты играешь, у тебя, вероятно, еще 20 Олимпиад впереди. Твоё золото придёт. Увидимся в следующий раз, амиго», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.