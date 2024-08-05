Симона Байлз упустила золото в вольных упражнениях на ОИ-2024

25-летняя спортсменка набрала за свою программу 14,166 балла, опередив на 0,033 балла семикратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз. Судьи сняли с выступления американки 0,600 балла за то, что во время своей сложной программы она дважды вышла за пределы ковра.

Третье место заняла американка Джордан Чайлз, которая с результатом 13,666 балла изначально финишировала на пятой строчке. Впоследствии судьи после пересмотра подняли сложность ее программы на 0,100 балла, из-за чего она сумела опередить румынок Ану Барбосу и Сабину Войню.

Андраде стала двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. Ранее она была лучшей на Олимпиаде в Токио-2020 в опорном прыжке. На Олимпиаде в Париже она собрала полную коллекцию наград, добавив золото к командной бронзе и серебряным наградам в личном многоборье и опорном прыжке.

Симона Байлз осталась без золотой медали в вольных упражнениях. Ранее 27-летняя американка проиграла финал в упражнениях на бревне, заняв пятое место. На Олимпиаде в Париже Байлз завоевала три золотых медали (команда, многоборье, опорный прыжок) и одну серебряную награду.

После третьей по счету Олимпиады в карьере Байлз на ее счету семь золотых, две серебряных и две бронзовые награды. Она не сумела сравняться с Ларисой Латыниной по числу золотых наград (9) и разделить титул самой титулованной гимнастки в истории Олимпийских игр.