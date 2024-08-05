Дуэт из Италии выиграл золото Олимпиады в стендовой стрельбе
На XXXIII Летних Олимпийских играх разыгран последний комплект наград в стрельбе.
На XXXIII Летних Олимпийских играх разыгран последний комплект наград в стрельбе.
Сборная Италии по стрельбе в составе Дианы Бакози и Габриэле Россетти завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в миксте в дисциплине скит.
В поединке за золотую медаль итальянцы оказались точнее представителей США Остин Смит и Винсента Хенкока — 45:44.
Бронзовыми призерами Игр в Париже стали Цзян Итин и Лю Цзяньлинь. В матче за третье место китайские стрелки победили дуэт из Индии Магешвари Чаухан и Анантджита Сингха Наруку — 44:43.
Габриэле Россетти и Диана Бакози стали двукратными олимпийскими чемпионами. Оба спортсмена выиграли индивидуальный скит в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
Это девятая золотая медаль в копилке итальянской команды на Играх в Париже (9−10−6). В неофициальном зачете лидирует Китай (21−17−14), опережающий по числу награды высшего достоинства США (19−29−27).
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
Олимпийские игры. Париж (Франция). Стендовая стрельба. Скит. Микст