Датчанин Аксельсен завоевал золото Игр в Париже в бадминтоне
На пути к победе Виктор Аксельсен не проиграл ни одного сета.
На пути к победе Виктор Аксельсен не проиграл ни одного сета.
Виктор Аксельсен в двух сетах победил в финале олимпийского турнира по бадминтону представителя Таиланда Кунлавута Витидсарна — 21:11, 21:11.
В матче за третье место малайзиец Ли Зий Цзя победил бадминтониста из Индии Лакшью Сена — 13:21, 21:16, 21:11.
И на групповом этапе, и в плей-офф Аксельсен побеждал соперников в двух сетах. Датчанин стал двукратным олимпийским чемпионом, защитив завоеванный в Токио титул. В Рио-2016 Виктор стал бронзовым призером.
Это первая золотая медаль Дании на XXXIII Олимпийских играх в Париже. Ранее в копилке команды была только серебряная медаль в командной выездке.
Олимпийские игры. Париж (Франция). Бадминтон. Одиночный разряд. Мужчины