Австралия выиграла гребной слалом среди женщин в классе «экстрим» на Олимпиаде в Париже
Команда Австралии завоевала золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в гребном слаломе среди женщин в классе «экстрим».
Команда Австралии завоевала золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в гребном слаломе среди женщин в классе «экстрим».
Серебряные медали выиграли представительницы Франции. Тройку призёров замкнули спортсменки из Великобритании.
Сегодня будет разыгран последний комплект наград в гребном слаломе на Олимпиаде-2024. В дисциплине экстрим-слалом сильнейших выявят мужчины.
Гребной Слалом. Олимпиада-2024, Париж.
Экстрим-слалом. Женщины. Финал:
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.