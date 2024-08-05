Новозеландский гребец Финн Батчер стал чемпионом ОИ-2024 в классе «слалом-экстрим»
Финн Батчер из Новой зеландии завоевал золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в гребном слаломе среди мужчин в классе «экстрим».
Финн Батчер из Новой зеландии завоевал золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в гребном слаломе среди мужчин в классе «экстрим».
Серебряные медали выиграл представитель Великобритании Джозеф Кларк. Тройку призёров замкнул немецкий гребец Ноа Хегге.
Это разыгран последний комплект наград, разыгранный в гребном слаломе на Олимпиаде-2024.
Гребной Слалом. Олимпиада-2024, Париж. Слалом-экстрим, мужчины.
Финал:
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.