Снуп Догг заработает на Олимпиаде более $ 8,5 млн — источник

«Ужиная вместе с руководителем NBC, услышал от него новость, что Снуп Доггу платят $ 500 тыс. в день плюс расходы за то, что он рекламирует Олимпиаду. От Gin and Juice (“Джина и Сока”, сингл с дебютного студийного альбома Снуп Догга.— Прим. “Чемпионата”) до нескольких миллионов за то, чтобы быть знаменитостью на Олимпиаде — что за мир», — написал Макнамара на своей странице в социальной сети.