Испания снова в финале! Ярко камбэкнули на Олимпиаде с голом на последних минутах

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
21
17
14
2США
19
29
27
3Австралия
13
11
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
Кимберли Вудс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Кунлавут Витидсарн
Виктор Аксельсен
Результаты
Стрельба
Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Цзии Чжиа
Сен Лакшья
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Симона Байлз
Джордан Чайлз
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Гимнастика спортивная
Бревно. Женщины. Финал
Элис Д`Амато
Чжу Якинь
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Мужчины. Финал
Зу Джинкуань
Илья Ковтун
Шинносуке Ока
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Ан Сеюн
Хе Бинь Джао
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Грегория Мариска Тунджунг
Каролина Марин
Результаты
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Финал
Ли Юэхун
Чо Ен Чжэ
Ван Синьцзе
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Мужчины. Финал
Ноа Лайлз
Кишейн Томпсон
Фред Керли
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Мужчины. Финал
Итан Кацберг
Бенце Халаш
Михаил Кохан
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Италия
Япония
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Женщины. Финал
Ярослава Магучих
Никола Олислэгерс
Элеонор Паттерсон
Ирина Геращенко
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
США
Австралия
Китай
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Китай
США
Франция
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Мужчины. 1/2 финала
20:36скороГабриэл МединаДжек Робинсон
Хоккей на траве. Женщины. 1/4 финала
21:00скороБельгияИспания
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороСловенияФранция
Настольный теннис. Женщины. 1/8 финала
21:00скороБразилияКорея
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороКанадаГермания
Настольный теннис. Мужчины. 1/8 финала
21:00скороГонконгШвеция
Серфинг. Женщины. 1/2 финала
21:12скороКэролайн МарксЙоханн Дефай
Легкая атлетика. Женщины
21:30скороДиск. Женщины. Финал
Серфинг. Женщины. 1/2 финала
21:48скороТатьяна Вестон-УэббБриса Хеннеси
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороСШАБразилия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
22:00скороАна Патрасия Рамос / Эдуарда ЛисбоаАкико Хасэгава / Мики Исии
Баскетбол 3x3. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороКанадаСША
Футбол. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороФранция (олимп.)Египет (олимп.)
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороЖоломан ШаршенбековКенихиро Фумита
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
22:10скороРи Се УнгЦао Лигуо
Легкая атлетика. Женщины
22:10скоро5000 м. Женщины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
22:20скороМихаин Лопес НуньесСаба Шариати
Серфинг. Мужчины
22:24скороМужчины. Матч за 3-е место
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
22:30скороМен ЛичжеЯсмани Акоста Фернандес
Баскетбол 3x3. Мужчины. Матч за 3-е место
22:30скороЛатвияЛитва
21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Испания снова в финале! Ярко камбэкнули на Олимпиаде с голом на последних минутах

В матче с Марокко было много необычного.

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Олимпиада-2024, Марокко — Испания — 1:2, обзор матча ОИ, статистика, голы: Рахими, Фермин Лопес, 5 августа 2024 | Источник: Getty Images

Неплохое лето для сборной Испании. Сначала взрослая команда выиграла чемпионат Европы, затем юношеская, а теперь олимпийская — в шаге от победы на Олимпиаде. В четвертьфинале испанцы победили японцев со счётом 3:0. Теперь в полуфинале прошли уже марокканцев.

Первый тайм не подарил много голов, но запомнился несколькими редкими ситуациями. Во-первых, уже в начале матча травму получил главный судья Ильгиз Танташев из Узбекистана. Его сбил с ног испанский защитник Пубиль, которого в свою очередь толкнул соперник.

Арбитру потребовалась заморозка, но даже после неё судья продолжил прихрамывать. В такой ситуации он не мог продолжать работу, и его пришлось заменить. Учитывая ещё передачу оборудования, игру пришлось остановить на семь минут. В результате к первому тайму добавили вообще 12 минут. В том числе потому, что была пауза, чтобы футболисты попили воду.

Ещё одна странность этого матча — голуби. Около дюжины постоянно гуляли в одном и том же месте на углу штрафной. Будто там кто-то насыпал корма. Причём голубей несильно напрягали футболисты. Даже если те пробегали в метре от них. Хотя иногда птицы всё-таки перемещались по полю. В какой-то момент даже открывались в офсайде.

Что касается игры, испанцы смотрелись солиднее в начале матча, но затем марокканцы заработали пенальти. Изначально главный арбитр не заметил фола, хотя позиция у него была не хуже, чем у голубей в той же штрафной. Однако благодаря VAR пенальти всё-таки был назначен. После этого на стадионе «Марселя» что-то друг другу выговаривали игроки «ПСЖ» (марокканец Ашраф Хакими и испанец Арнау Тенас).

Фоторепортаж
Чемпионы дня: 5 августа

С 11 метров точно пробил Суфьян Рахими, для которого гол стал уже шестым во Франции. Нападающий «Аль-Айна» — лучший бомбардир турнира, хотя четыре из шести мячей забил в пенальти. После гола Рахими подбежал к вратарю и провокационно станцевал, глядя на соперника. Тот стал возмущаться, и оба получили по жёлтой.

На 45+8-й минуте испанцы были близки к тому, чтобы сравнять счёт, но Алекс Баэна попал в штангу. Правда, в целом после пенальти марокканцы уже смотрелись не хуже соперника. Однако Испания сравняла-таки счёт. Удалось это сделать после замен во втором тайме.

Отличился полузащитник Фермин Лопес, который первым успел к отскочившему мячу в штрафной. На свой счёт он записал не только гол, но и жёлтую карточку за неспортивное поведение. Празднуя забитый мяч, полузащитник «Барселоны» ногой врезал по угловому флажку, который сломался ровно пополам.

И именно Фермин поучаствовал в эпизоде, который решил исход матча. Полузащитник отдал голевую передачу на Хуанлу Санчеса, который пробил идеально в дальний угол на 85-й минуте. Марокканцы пробовали отыграться, но им уже не хватило времени. Забить испанцам в компенсированное время смог только болельщик, выбежавший на поле. Кажется, это вполне логичное окончания такого странного матча.

Во втором полуфинале встретятся Франция и Египет. Финал состоится 9 августа в Париже.

Григорий Телингатер

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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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