Мужская сборная Нидерландов обыграла Францию в баскетболе 3×3 в финале Олимпиады | Источник: Getty Images

В финальном матче за золотую медаль мужского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды Франции и Нидерландов. Со счётом 18:17 в овертайме победила сборная Нидерландов.

Наиболее ценным игроком в составе Нидерландов стал бывший игрок баскетбола 5×5 Уорти де Йонг, который набрал семь очков, реализовав один из семи двухочковых бросков. Но единственное попадание из-за дуги стало победным для нидерландцев.

Состав золотых медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу 3×3:

1. Ян Дриссен

2. Димео ван дер Хорст

3. Арвин Слагтер

4. Уорти де Йонг.

У Франции отличились Лукас Дюссулье и Франк Сегёйла. На их счету по пять очков.

Состав серебряных медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу 3×3: