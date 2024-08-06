Испания и Франция сыграют финал мечты на Олимпиаде. Все благодаря волевым победам

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
21
30
28
2Китай
21
18
14
3Франция
13
16
19
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Алонсо Корреа
Габриэл Медина
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Кэролайн Маркс
Татьяна Вестон-Уэбб
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
Германия
Испания
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Кили Ходжкинсон
Тсиге Дугума
Мари Мораа
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Латвия
Литва
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Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Сифан Хассан
Надя Баттоклетти
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Фэн Бинь
Сандра Элкашевич
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Великобритания
Новая Зеландия
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Сэм Кендрикс
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Экстремальный слалом. Женщины. Финал
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Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
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Джозеф Кларк
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Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Цзии Чжиа
Сен Лакшья
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Симона Байлз
Джордан Чайлз
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Расписание событий
Скалолазание. Женщины
11:00скороБоулдеринг. Женщины. Квалификация
Конный спорт. Микст
11:00скороКонкур, личное первество. Микст. Финал
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Предварительный раунд
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороБусе Тосун ЧавушоглуВиктория Чолуж
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
12:00скороГерманияГреция
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороМоамен МохамедРайбер Родригес Ороско
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороЛи СынчханАмин Мирзазаед
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороКевин Юран де Армас Родригес Мехди Мохсен Неджаж
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороКирил Миленов МиловАбдельлатиф Мохамед
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороДэлгэрмаа ЭнхсайханНонока Одзаки
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороНао КусакаАбд Аль-Керим Уакали
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороАртур АлексанянКим Сын Чжун
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:20скороЮи СусакиВинеш Пхогат
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороАктенге КеунимжаеваОксана Ливач
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:30скороРустам АссакаловКевин Мехия Кастильо
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:30скороМахмуд АбдельрахманАрам Варданян
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:40скороЙосванис Пенья ФлоресАмин Кавианинежад
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:40скороАрви Мартин СаволайненФади Руаба
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:40скороАлиссон Камила Кардосо РейГабия Дилите
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:50скороЙонни Куннари СарккиненМалхас Амоян
11:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания и Франция сыграют финал мечты на Олимпиаде. Все благодаря волевым победам

Обзор полуфинальных матчей олимпийского турнира.

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Источник: Reuters

Кто, если не Фермин?

Марокко (олимп.) — Испания (олимп.) 1:2

То, что марокканцы чувствуют себя во Франции как дома, стало понятно с первых матчей. Вот и в игре с Испанией марсельский «Велодром» окрасился в нетипичные для себя красные цвета. И минимум 95 процентов зрителей болели отнюдь не за «Красную фурию». В какой-то момент режиссер трансляции хотел показать испанских болельщиков, однако в прицелы телекамер не попало ни одной даже маленькой группы европейцев — в основном одиночки или пары в окружении фанатов «Атласских львов».

Между тем на поле была масса интересных пересечений. Капитан марокканцев Хакими — уроженец Мадрида и воспитанник «Реала». Семья еще одного участника ЧМ-2022 Эззалзули переехала в Испанию, когда нынешнем игроку «Бетиса» было четыре года, а футболу его учили в академиях «Эльче» и «Эруклеса». Оттуда он попал в «Барселону», которая воспитала его партнера по атаке и одно время одноклубника Ахомаша. Тот появился на свет в окрестностях столицы Каталонии, обучался в «Ла Масии» и до 18 лет выступал за юношеские сборные Испании.

Так что первый олимпийский полуфинал отчасти смахивал на дерби, жертвой которого стал Ильгиз Танташев. В одном из эпизодов в него врезался марокканский футболист, и узбекскому арбитру потребовалась замена. Причем на поле появился выполнявший до этого функции резервного судьи швед Гленн Нюберг. На этих Играх он прославился тем, что судил скандальный матч Аргентины и Марокко.

В случае успеха африканцев его бы назвали фартовым для «львов», ведь вскоре после судейской рокировки скандинав при помощи ВАР назначил пенальти, увидев на мониторе, как пытавшийся вынести мяч из штрафной Барриос попадает по ноге Ричардсону. Перед ударом Хакими о чем-то беседовал с одноклубником по «ПСЖ» Арнау Тенасом, словно пытаясь вывести того из равновесия. И отчасти помог лучшему снайперу турнира Рахими забить шестой гол на турнире (четвертый с пенальти).

Испания после этого толком не пришла в себя до перерыва, несмотря на двенадцать добавленных минут. Зато в паузе Санти Дения встряхнул команду, а после часа игры еще и добавил игре огня заменами. Марокканцы попали под пресс атак и дрогнули, когда подобравший мяч в штрафной Фермин Лопес пробил под ближнюю штангу. Кто, если не он?! А второй подряд олимпийский финал Испании подарил один из джокеров — ворвавшийся под углом в штрафную защитник Хуанлу.

Олисе и Матета — герои Франции

Франция (олимп.) — Египет (олимп.) 3:1

С тех пор как на футбольных олимпийских турнирах в 1992 году ввели возрастные ограничения, Франция на Играх ничего не добивалась. В шести случаях из восьми «Трехцветным» не удавалось пройти отборочный турнир. А два выхода на Игры разделила четверть века. И если в Атланте-1996 французы с Виейра, Пиресом, Кандела, Макелеле, Морисом и Вильтором уступили Португалии в четвертьфинале, то на предыдущем турнире в Токио провалились. Сборная, в которой играли опытный Жиньяк и будущий вице-чемпион мира Коло Муани, победила только ЮАР (4:3), но была унижена Мексикой (1:4) и Японией (0:4).

Те результаты и одиннадцать пропущенных в трех играх мячей буквально кричали об отсутствии в игре баланса. В этом плане возглавляемая Тьерри Анри команда — прямая противоположность предшественников. До полуфинала Рест не доставал мяч из сетки собственных ворот, причем вратарю, который еще до отмечавшегося в марте 19-летия стал первым номером «Тулузы», не так часто приходилось приходить на выручку партнерам. Франция на домашнем турнире — это надежность и нацеленность на результат. А еще — умение добавлять во вторых таймах.

С Египтом после невыразительной первой половины, которую расцветило лишь попадание Баде в штангу при подаче углового, хозяева тоже переключили скорости во втором тайме и начали методично усиливать давление. Как после неудачной срезки египетского защитника промахнулся из центра штрафной Ляказетт — загадка. И пока трибуны это переваривали, Франция все-таки пропустила, а Сабер сыграл круто. Попав в защитника, подобрал мяч, ушел от двух оппонентов и с нескольких метров пробил столь сильно, что вратарь даже руки не успел поднять.

«Трехцветные» оказались в непривычной для себя ситуации, но все же отыгрались по максимально драматичному сценарию. Удача им не улыбалась настолько, что в одной атаке Ляказетт и Баде попали в каркас ворот. Но все перевернул четвертый на турнире голевой пас Олисе на расстрелявшего ворота после выхода один на один Матета. Далее же едва не случилась развязка в основное время, однако арбитр не согласился с ВАР и остался при своем мнении, не увидев оснований для назначения пенальти после контакта мяча с рукой египетского защитника.

Впрочем, в начале дополнительного времени рефери не пощадил «Фараонов» и выписал вторую желтую карточку Файеду. Лишнего же Франция разыграла уверенно, а Олисе снова показал, почему его купила «Бавария». Его образцовая подача с волшебной левой ноги завершилась скидкой Сильдийя на оформившего дубль Матета. В плей-офф у хозяев забивал только этот форвард, но точку поставил гол Олисе. Сенсаций не случилось — Африка поспорит за бронзу, а титул — впервые с Барселоны-1992 — выиграет европейская сборная. 32 года назад чемпионом стала Испания, а со времен единственного олимпийского золота Франции и вовсе прошло 40 лет. Лучший финал было трудно придумать.

В финальном матче в пятницу, 9 августа, сыграют:

Франция — Испания (19.00 по московскому времени).

Матч за третье место состоится в четверг, 8 августа.

Египет — Марокко (18.00).

Андрей Кузичев

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