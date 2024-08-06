Василий Титов: Имидж Франции очень сильно пострадал после церемонии открытия Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
21
30
28
2Китай
21
18
14
3Франция
13
16
19
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Мужчины. Финал
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Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
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Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Алонсо Корреа
Габриэл Медина
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Кэролайн Маркс
Татьяна Вестон-Уэбб
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Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
Германия
Испания
Результаты
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Кили Ходжкинсон
Тсиге Дугума
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Латвия
Литва
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Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Сифан Хассан
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Баскетбол 3x3
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Канада
США
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Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
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Сандра Элкашевич
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Великобритания
Новая Зеландия
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Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
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Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
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Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
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Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
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Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Цзии Чжиа
Сен Лакшья
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Симона Байлз
Джордан Чайлз
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
10:00скороКитайТурция
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
10:30скороДанияНидерланды
Скалолазание. Женщины
11:00скороБоулдеринг. Женщины. Квалификация
Конный спорт. Микст
11:00скороКонкур, личное первество. Микст. Финал
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Предварительный раунд
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороБусе Тосун ЧавушоглуВиктория Чолуж
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
12:00скороГерманияГреция
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороМоамен МохамедРайбер Родригес Ороско
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороЛи СынчханАмин Мирзазаед
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороКевин Юран де Армас Родригес Мехди Мохсен Неджаж
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороКирил Миленов МиловАбдельлатиф Мохамед
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороДэлгэрмаа ЭнхсайханНонока Одзаки
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороНао КусакаАбд Аль-Керим Уакали
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороАртур АлексанянКим Сын Чжун
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:20скороЮи СусакиВинеш Пхогат
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороАктенге КеунимжаеваОксана Ливач
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:30скороРустам АссакаловКевин Мехия Кастильо
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:30скороМахмуд АбдельрахманАрам Варданян
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:40скороЙосванис Пенья ФлоресАмин Кавианинежад
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:40скороАрви Мартин СаволайненФади Руаба
10:52 (мск), источник: ТАСС

Василий Титов: Имидж Франции очень сильно пострадал после церемонии открытия Олимпиады

Президент Федерации спортивной гимнастики России — об Олимпиаде в Париже и статусе наших гимнастов.

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Источник: Reuters

Президент Федерации спортивной гимнастики России, член Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов в интервью ТАСС из Парижа заявил, что олимпийский турнир гимнастов обеднел без участия россиян, рассказал о доносах украинцев на российских спортсменов, дал свою оценку церемонии открытия Игр-2024 и возмутился лишением аккредитаций журналистов ТАСС.

— Как вам олимпийский турнир по спортивной гимнастике без российских спортсменов?

— Турнир сильный, очень интересный, но, безусловно, проигрывает, потому что мужская и женская сборные России были одними из ключевых команд. Конечно, от того, что нас здесь нет, гимнастика беднеет. И это все признают. Все понимают.

На сегодняшний день в гимнастическом мире почти в каждой топовой сборной есть наш тренер. По сути, мы соревнуемся сами с собой. После распада СССР его покинули больше 200 специалистов высшей категории. И все они так или иначе работают в гимнастике по всему миру. Тот же Валерий Беленький, олимпийский чемпион Барселоны-1992, сейчас работает в сборной Германии. В олимпийской сборной Китая российский специалист является выводящим тренером. Больше того, в Канаде работал Александр Александров, а до этого чета Родионенко. И этот список можно очень долго продолжать.

Россия играет огромную роль, и все понимают прекрасно, что отсутствие нашей страны — это большая потеря для гимнастики.

Тем не менее турнир в Париже достаточно яркий, противоречивый, драматичный. Вы видели мужской командный финал. Лишний раз было доказано, что надо бороться до конца, и японцы так и сделали. Думаю, китайцы совершили тактическую ошибку. Не нужно было делать полную сложность, надо было подсократить программу. Но спортсмены и тренеры решили иначе, и два падения решили судьбу золота.

— В кулуарах коллеги вам говорят, что жалеют об отсутствии россиян?

— Жалеют, конечно. Впрямую говорят. С самого начала об этом говорят, и все прекрасно понимают, что гимнастика беднеет. Это и на заседании исполкома звучит регулярно. Все понимают, что мы должны рано или поздно вернуться.

— На исполкоме вопрос о возвращении России не обсуждался?

— В повестке дня он всегда присутствует, но здесь было сказано, что ничего нового по этому поводу нет.

У нас решено главное: вопрос допуска на международные соревнования спортсменов в нейтральном статусе. К сожалению, правила допуска крайне противоречивы и крайне двусмысленны. Мы пытались что-то поменять, что могли отбить — отбили. Но есть некоторые вещи, которые в правилах остались, и они, к сожалению, делают практически невозможным участие основных членов нашей сборной. У Никиты Нагорного санкции американские и канадские, а у других принадлежность к «Динамо», ЦСКА является очень жестким противопоказанием.

Плюс надо сказать, что наши украинские «партнеры» ведут свою игру. Если помните, Бах (президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, — прим. ТАСС) просил украинских спортсменов следить за тем, как мы себя ведем в социальных сетях. Они этим очень активно воспользовались. Я видел досье, которые украинцы составили на каждого из наших спортсменов.

— Досье, как в фильме «Семнадцать мгновений весны». Характер нордический.

— Абсолютно. На каждого. Кто какие фотографии публиковал, кто где был, какие ленточки носил. Вы же видите, что даже сейчас они требуют отстранить допущенных спортсменов. Вот последняя история с Николаем Макаровым, президентом Федерации прыжков на батуте России, которому не дали нейтральный статус на основании абсолютно нелепых утверждений. А самый главный аргумент — что он в сентябре 2021 года получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта. Подал в CAS, ждем решения. Не знаю, чем закончится.

Послушайте, это отношение было видно с самого начала. История с борцами нашими. С девочкой, у которой отец погиб на СВО. Именно с подачи украинского олимпийского комитета стали этим заниматься и выбросили и ее, и трех девчонок, которые поставили лайк под этим постом, выразив соболезнования. Нелепость абсолютная.

Я не хочу сейчас обсуждать, правильно или нет ведет себя международная спортивная организация, идя на поводу у таких желаний украинцев, но это те условия, в которых мы живем.

— Что-то важное на исполкоме обсуждали?

— Нет. Вы знаете, была сплошная рутина. В основном это подготовка к выборному конгрессу.

— После Олимпиады должны состояться выборы и в Федерации спортивной гимнастики России.

— У нас выборы в ноябре.

— Вы будете участвовать?

— Да. Рассчитываю поработать еще немножко. Конечно, будет зависеть, как конференция проголосует. Считаю, что за это время мы сделали много для гимнастики. Действующая команда, безусловно, нуждается в обновлении, и оно будет. Но эта команда способна в этот сложный и переходный период переформатировать российскую гимнастику с учетом тех обстоятельств, в которых мы живем. Сделать акцент на резерве, на студенческих и молодежных соревнованиях.

Одна из самых серьезных и больших проблем — отсутствие стартов. У нас есть Кубок и чемпионат России — этого явно недостаточно. Нужно больше. Есть еще Кубок Воронина, Лига гимнастики. Это прообраз тех соревнований, которые в будущем надо развить. Должно стать больше клубных, детских соревнований. Резервом надо заниматься. Жить надо с прицелом даже не на 2028 год, а 2032-й. Это потребует больших перемен в работе федерации, но мы в состоянии это сделать.

— Только на 2032 год прицеливаться?

— Конечно. Это все быстро не закончится.

— Некоторые спортивные функционеры уверены, что как только закончится СВО, так сразу нас вернут.

— Вернут, но существует процедура. Это запреты только принимаются быстро. А снимаются запреты неохотно, сложно и медленно. Это же очень сильный и действенный рычаг воздействия.

— Как вам в целом атмосфера Олимпиады?

— Любые большие спортивные соревнования в большом городе вносят хаос, суету, беспорядок. По сравнению с первым днями Олимпиады, как мне кажется, порядка стало больше. Хотя все равно… Очевидно, например, что не хватает транспорта. В любом случае это большой спортивный праздник. К сожалению, с большим количеством огрехов и недочетов.

Я видел, как происходят соревнования по гимнастике, и они организованы на хорошем уровне. Все, что касается зрителей, трансляций, телекартинки, — все абсолютно нормально.

Всех волнует, конечно, вопрос церемонии открытия. Скажу одно: это было уникальное действо, потому что впервые в истории Олимпиад все проходило не на стадионе, а в городе. И когда символы города становятся символами Олимпиады, это уникально. И получилось красиво. Но когда ты выбираешь такую форму, ты моментально становишься заложником той же погоды. Заложником того, что зрители не могут видеть столько, сколько видели бы находясь на стадионе. И выходит, что зрители не сильно важны — важнее становятся телезрители и картинка на экране. Картинка получилась прекрасной, но дальше мы переходим к содержанию и тем деталям, в которых кроется дьявол. И несколько капель дегтя превратили эту бочку меда в бочку неизвестно чего.

Думаю, они поступили крайне неаккуратно и неосмотрительно. Это была большая ошибка. Это не зачеркивает масштаба того, что сделано, но здесь они, очевидно, недодумали, и имидж Франции как христианской страны очень сильно пострадал.

— Критика церемонии открытия глобальная. Я почитал посты в социальных сетях из Латинской Америки.

— Вы посмотрите на англичан. Смотрел их каналы — просто размазывают. Понимаю, что существует некое противоречие между французами и англичанами, они и так друг друга недолюбливают. Но там просто не оставляют камня на камне. И именно в связи с «Тайной вечерей». А во-вторых, с некоторыми кусками французской истории. Мне сами французы говорили, что это не наша история, не такая у нас страна и мы не хотим такой свою историю видеть.

— Обязан вас спросить про историю с лишением журналистов ТАСС, меня в том числе, аккредитаций. Хотя мы уже проработали несколько дней на Олимпиаде.

— Считаю, что это запредельная политизированность. И у меня нет объяснения никакого этому шагу. Не готов соглашаться ни с одним из представленных объяснений.

Нет ни одного доказательства того, что журналист, тренер или еще кто, работающий на Олимпиаде, может нанести какой-то ущерб. Все приехали на спортивный праздник. Считать, что, как в советские времена, каждый второй наш соотечественник, выезжающий за границу, — сотрудник спецслужб — это атавизм. Даже слово правильное не могу подобрать. Питекантропы какие-то.

— Но в историю эта Олимпиада уже точно войдет.

— Эта войдет, конечно. Так просто нельзя. У нас действительно сложные отношения с Европой сейчас, но трогать прессу — это последнее дело. Особенно в последний момент, когда люди уже работают. Для этого нужны такие веские основания, которые надо объяснять. А вот так, без объяснений…

Если не нравится критика… Хочу просто заметить, что негативные оценки, касающиеся организационной стороны дела, звучат не только от россиян. Возьмите австралийцев, англичан, корейцев. Люди реально сталкиваются с тем, что не хватает еды, ненормальные условия проживания, нет кондиционирования. Вентиляторы, которые поставили, не спасают от жары. Это факты, которые не спрятать.

Я бы сказал так. Самое плохое в этой Олимпиаде — что есть целый ряд стран, которые не допущены. Это самое плохое. Что из-за влияния политики нет полноценного участия. По сравнению с этим грязная вода в Сене — это мелочи. Хотя они тоже есть.

— Крыс видели?

— Нет.

— А клопов?

— Тоже. Хотя живем в таком месте… Не скажу, что нам предоставили самый лучший отель.

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