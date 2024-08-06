Василий Титов: Имидж Франции очень сильно пострадал после церемонии открытия Олимпиады

Президент Федерации спортивной гимнастики России, член Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов в интервью ТАСС из Парижа заявил, что олимпийский турнир гимнастов обеднел без участия россиян, рассказал о доносах украинцев на российских спортсменов, дал свою оценку церемонии открытия Игр-2024 и возмутился лишением аккредитаций журналистов ТАСС.

— Как вам олимпийский турнир по спортивной гимнастике без российских спортсменов?

— Турнир сильный, очень интересный, но, безусловно, проигрывает, потому что мужская и женская сборные России были одними из ключевых команд. Конечно, от того, что нас здесь нет, гимнастика беднеет. И это все признают. Все понимают.

На сегодняшний день в гимнастическом мире почти в каждой топовой сборной есть наш тренер. По сути, мы соревнуемся сами с собой. После распада СССР его покинули больше 200 специалистов высшей категории. И все они так или иначе работают в гимнастике по всему миру. Тот же Валерий Беленький, олимпийский чемпион Барселоны-1992, сейчас работает в сборной Германии. В олимпийской сборной Китая российский специалист является выводящим тренером. Больше того, в Канаде работал Александр Александров, а до этого чета Родионенко. И этот список можно очень долго продолжать.

Россия играет огромную роль, и все понимают прекрасно, что отсутствие нашей страны — это большая потеря для гимнастики.

Тем не менее турнир в Париже достаточно яркий, противоречивый, драматичный. Вы видели мужской командный финал. Лишний раз было доказано, что надо бороться до конца, и японцы так и сделали. Думаю, китайцы совершили тактическую ошибку. Не нужно было делать полную сложность, надо было подсократить программу. Но спортсмены и тренеры решили иначе, и два падения решили судьбу золота.

— В кулуарах коллеги вам говорят, что жалеют об отсутствии россиян?

— Жалеют, конечно. Впрямую говорят. С самого начала об этом говорят, и все прекрасно понимают, что гимнастика беднеет. Это и на заседании исполкома звучит регулярно. Все понимают, что мы должны рано или поздно вернуться.

— На исполкоме вопрос о возвращении России не обсуждался?

— В повестке дня он всегда присутствует, но здесь было сказано, что ничего нового по этому поводу нет.

У нас решено главное: вопрос допуска на международные соревнования спортсменов в нейтральном статусе. К сожалению, правила допуска крайне противоречивы и крайне двусмысленны. Мы пытались что-то поменять, что могли отбить — отбили. Но есть некоторые вещи, которые в правилах остались, и они, к сожалению, делают практически невозможным участие основных членов нашей сборной. У Никиты Нагорного санкции американские и канадские, а у других принадлежность к «Динамо», ЦСКА является очень жестким противопоказанием.

Плюс надо сказать, что наши украинские «партнеры» ведут свою игру. Если помните, Бах (президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, — прим. ТАСС) просил украинских спортсменов следить за тем, как мы себя ведем в социальных сетях. Они этим очень активно воспользовались. Я видел досье, которые украинцы составили на каждого из наших спортсменов.

— Досье, как в фильме «Семнадцать мгновений весны». Характер нордический.

— Абсолютно. На каждого. Кто какие фотографии публиковал, кто где был, какие ленточки носил. Вы же видите, что даже сейчас они требуют отстранить допущенных спортсменов. Вот последняя история с Николаем Макаровым, президентом Федерации прыжков на батуте России, которому не дали нейтральный статус на основании абсолютно нелепых утверждений. А самый главный аргумент — что он в сентябре 2021 года получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта. Подал в CAS, ждем решения. Не знаю, чем закончится.

Послушайте, это отношение было видно с самого начала. История с борцами нашими. С девочкой, у которой отец погиб на СВО. Именно с подачи украинского олимпийского комитета стали этим заниматься и выбросили и ее, и трех девчонок, которые поставили лайк под этим постом, выразив соболезнования. Нелепость абсолютная.

Я не хочу сейчас обсуждать, правильно или нет ведет себя международная спортивная организация, идя на поводу у таких желаний украинцев, но это те условия, в которых мы живем.

— Что-то важное на исполкоме обсуждали?

— Нет. Вы знаете, была сплошная рутина. В основном это подготовка к выборному конгрессу.

— После Олимпиады должны состояться выборы и в Федерации спортивной гимнастики России.

— У нас выборы в ноябре.

— Вы будете участвовать?

— Да. Рассчитываю поработать еще немножко. Конечно, будет зависеть, как конференция проголосует. Считаю, что за это время мы сделали много для гимнастики. Действующая команда, безусловно, нуждается в обновлении, и оно будет. Но эта команда способна в этот сложный и переходный период переформатировать российскую гимнастику с учетом тех обстоятельств, в которых мы живем. Сделать акцент на резерве, на студенческих и молодежных соревнованиях.

Одна из самых серьезных и больших проблем — отсутствие стартов. У нас есть Кубок и чемпионат России — этого явно недостаточно. Нужно больше. Есть еще Кубок Воронина, Лига гимнастики. Это прообраз тех соревнований, которые в будущем надо развить. Должно стать больше клубных, детских соревнований. Резервом надо заниматься. Жить надо с прицелом даже не на 2028 год, а 2032-й. Это потребует больших перемен в работе федерации, но мы в состоянии это сделать.

— Только на 2032 год прицеливаться?

— Конечно. Это все быстро не закончится.

— Некоторые спортивные функционеры уверены, что как только закончится СВО, так сразу нас вернут.

— Вернут, но существует процедура. Это запреты только принимаются быстро. А снимаются запреты неохотно, сложно и медленно. Это же очень сильный и действенный рычаг воздействия.

— Как вам в целом атмосфера Олимпиады?

— Любые большие спортивные соревнования в большом городе вносят хаос, суету, беспорядок. По сравнению с первым днями Олимпиады, как мне кажется, порядка стало больше. Хотя все равно… Очевидно, например, что не хватает транспорта. В любом случае это большой спортивный праздник. К сожалению, с большим количеством огрехов и недочетов.

Я видел, как происходят соревнования по гимнастике, и они организованы на хорошем уровне. Все, что касается зрителей, трансляций, телекартинки, — все абсолютно нормально.

Всех волнует, конечно, вопрос церемонии открытия. Скажу одно: это было уникальное действо, потому что впервые в истории Олимпиад все проходило не на стадионе, а в городе. И когда символы города становятся символами Олимпиады, это уникально. И получилось красиво. Но когда ты выбираешь такую форму, ты моментально становишься заложником той же погоды. Заложником того, что зрители не могут видеть столько, сколько видели бы находясь на стадионе. И выходит, что зрители не сильно важны — важнее становятся телезрители и картинка на экране. Картинка получилась прекрасной, но дальше мы переходим к содержанию и тем деталям, в которых кроется дьявол. И несколько капель дегтя превратили эту бочку меда в бочку неизвестно чего.

Думаю, они поступили крайне неаккуратно и неосмотрительно. Это была большая ошибка. Это не зачеркивает масштаба того, что сделано, но здесь они, очевидно, недодумали, и имидж Франции как христианской страны очень сильно пострадал.

— Критика церемонии открытия глобальная. Я почитал посты в социальных сетях из Латинской Америки.

— Вы посмотрите на англичан. Смотрел их каналы — просто размазывают. Понимаю, что существует некое противоречие между французами и англичанами, они и так друг друга недолюбливают. Но там просто не оставляют камня на камне. И именно в связи с «Тайной вечерей». А во-вторых, с некоторыми кусками французской истории. Мне сами французы говорили, что это не наша история, не такая у нас страна и мы не хотим такой свою историю видеть.

— Обязан вас спросить про историю с лишением журналистов ТАСС, меня в том числе, аккредитаций. Хотя мы уже проработали несколько дней на Олимпиаде.

— Считаю, что это запредельная политизированность. И у меня нет объяснения никакого этому шагу. Не готов соглашаться ни с одним из представленных объяснений.

Нет ни одного доказательства того, что журналист, тренер или еще кто, работающий на Олимпиаде, может нанести какой-то ущерб. Все приехали на спортивный праздник. Считать, что, как в советские времена, каждый второй наш соотечественник, выезжающий за границу, — сотрудник спецслужб — это атавизм. Даже слово правильное не могу подобрать. Питекантропы какие-то.

— Но в историю эта Олимпиада уже точно войдет.

— Эта войдет, конечно. Так просто нельзя. У нас действительно сложные отношения с Европой сейчас, но трогать прессу — это последнее дело. Особенно в последний момент, когда люди уже работают. Для этого нужны такие веские основания, которые надо объяснять. А вот так, без объяснений…

Если не нравится критика… Хочу просто заметить, что негативные оценки, касающиеся организационной стороны дела, звучат не только от россиян. Возьмите австралийцев, англичан, корейцев. Люди реально сталкиваются с тем, что не хватает еды, ненормальные условия проживания, нет кондиционирования. Вентиляторы, которые поставили, не спасают от жары. Это факты, которые не спрятать.

Я бы сказал так. Самое плохое в этой Олимпиаде — что есть целый ряд стран, которые не допущены. Это самое плохое. Что из-за влияния политики нет полноценного участия. По сравнению с этим грязная вода в Сене — это мелочи. Хотя они тоже есть.

— Крыс видели?

— Нет.

— А клопов?