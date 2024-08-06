Серфингисты Вааст и Маркс завоевали золото Олимпийских игр

«Я все еще чувствую адреналин от соревнований. Это было немного напряженно. Я получил хороший балл на первой волне, а потом были самые длинные 15 минут в моей жизни. Волн не было в течение 15 минут. Я сделала это: стал олимпийским чемпионом. Я прошел долгий путь, ведь просто пройти квалификацию на Олимпиаду было очень сложно, но упорная работа однажды окупается», — сказал Вааст.