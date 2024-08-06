Серфингисты Вааст и Маркс завоевали золото Олимпийских игр
Французский серфингист Каули Вааст выиграл олимпийские соревнования по серфингу, которые прошли минувшей ночью на Таити.
Французский серфингист Каули Вааст выиграл олимпийские соревнования по серфингу, которые прошли минувшей ночью на Таити.
В финале 22-летний спортсмен, который является уроженцем острова Таити, набрал 17,67 балла, обойдя австралийца Джека Робинсона (7,83).
«Я все еще чувствую адреналин от соревнований. Это было немного напряженно. Я получил хороший балл на первой волне, а потом были самые длинные 15 минут в моей жизни. Волн не было в течение 15 минут. Я сделала это: стал олимпийским чемпионом. Я прошел долгий путь, ведь просто пройти квалификацию на Олимпиаду было очень сложно, но упорная работа однажды окупается», — сказал Вааст.
В борьбе за бронзовую медаль бразилец Габриэль Медина (15,54), ставший известным в первые дни Олимпиады благодаря вирусной фотографии, победил перуанца Алонсо Корреа (12,43).
В женских соревнованиях американка Кэролайн Марк (10,50) вырвала золото у бразильянки Татьяны Вестон‑Уэбб (10,33). Бронза досталась француженке Йоханне Дефей (12,66), которая уверенно победила костариканку Брину Хеннесси (4,93).
Благодаря золоту Маркс сборная США вышла в лидеры медального зачета, обойдя Китай. У обеих сборных по 21 золотой медали, но американцы уверенно опережают китайцев по серебряным и бронзовым наградам.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.