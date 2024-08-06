Хочешь побеждать китайцев? Думай, как китаец! История необычной победы на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
21
30
28
2Китай
21
18
14
3Франция
13
16
19
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Алонсо Корреа
Габриэл Медина
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Кэролайн Маркс
Татьяна Вестон-Уэбб
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
Германия
Испания
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Кили Ходжкинсон
Тсиге Дугума
Мари Мораа
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Латвия
Литва
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Сифан Хассан
Надя Баттоклетти
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Фэн Бинь
Сандра Элкашевич
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Сэм Кендрикс
Эммануил Каралис
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
Кимберли Вудс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Кунлавут Витидсарн
Виктор Аксельсен
Результаты
Стрельба
Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Цзии Чжиа
Сен Лакшья
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Симона Байлз
Джордан Чайлз
Результаты
Гимнастика спортивная
Перекладина. Мужчины. Финал
Шинносуке Ока
Анхель Барахас
Тан Чиа-Хун
Чжан Бохен
Результаты
Расписание событий
Скалолазание. Женщины
11:00скороБоулдеринг. Женщины. Квалификация
Конный спорт. Микст
11:00скороКонкур, личное первество. Микст. Финал
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Предварительный раунд
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороБусе Тосун ЧавушоглуВиктория Чолуж
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
12:00скороГерманияГреция
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороМоамен МохамедРайбер Родригес Ороско
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороЛи СынчханАмин Мирзазаед
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороКевин Юран де Армас Родригес Мехди Мохсен Неджаж
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороКирил Миленов МиловАбдельлатиф Мохамед
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороДэлгэрмаа ЭнхсайханНонока Одзаки
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороНао КусакаАбд Аль-Керим Уакали
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороАртур АлексанянКим Сын Чжун
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:20скороЮи СусакиВинеш Пхогат
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:30скороАктенге КеунимжаеваОксана Ливач
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:30скороРустам АссакаловКевин Мехия Кастильо
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:30скороМахмуд АбдельрахманАрам Варданян
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:40скороЙосванис Пенья ФлоресАмин Кавианинежад
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:40скороАрви Мартин СаволайненФади Руаба
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:40скороАлиссон Камила Кардосо РейГабия Дилите
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:50скороЙонни Куннари СарккиненМалхас Амоян
11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Хочешь побеждать китайцев? Думай, как китаец! История необычной победы на Олимпиаде

Датчанин выучил китайский язык, чтобы лучше понимать непобедимых на тот момент конкурентов. И смог их обыграть!

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Датский бадминтонист Виктор Аксельсен выучил китайский и на Олимпиаде-2024 в Париже выиграл вторую золотую медаль | Источник: Getty Images

Казалось, что бадминтон — вид спорта, в котором представителям азиатских стран нет и не может быть равных, хлёсткие удары по воланчику у них в крови. Так и было, пока из Северной Европы не постучал один человек.

В Париже датчанин Виктор Аксельсен повторил рекорд китайца Линь Даня, став двукратным чемпионом Олимпийских игр по бадминтону. Пожалуй, даже в Азии этого парня признают, уважают и любят, как своего.

Совершенно неожиданный шаг

Любовь к бадминтону шестилетнему Виктору привил отец. Оказалось, что у мальчика настоящий талант. Уже в 10 лет его признали игроком года в родном клубе в Оденсе, а вскоре он начал выигрывать национальные первенства.

В 16 Виктор дебютировал за сборную Дании и с ходу взял чемпионат мира среди юниоров. Он стал первым в истории неазиатом с таким титулом.

Первое серьёзное достижение на взрослом уровне пришло к парню в 2014-м. Аксельсен завоевал бронзу на домашнем чемпионате мира, уступив, конечно же, представителям Азии — малазийцу Ли Чонг Вею и китайцу Чень Лону.

Осознавая уровень, который задают его основные соперники, и желая стать № 1 в своём виде спорта, Виктор пошёл на совершенно неожиданный шаг — взялся за изучение китайского языка.

Любимчик китайских болельщиков

Сам Аксельсен говорит, что тогда, в 2014-м, всё началось с шутки.

«Я сказал себе, что если бы умел говорить по-китайски, то мог бы многое узнать о том, как тренируются китайские игроки, об их взглядах на бадминтон и их методах тренировок», — вспоминал датчанин.

В 2016-м в Рио Виктор произвёл настоящий фурор. В матче за бронзу он сначала обыграл чемпиона Игр в Лондоне Линь Даня, а после в интервью для центрального телевидения Китая с акцентом, но заговорил на их языке.

Видео стало вирусным, и Аксельсен мигом влюбил в себя толпы азиатских болельщиков. В Китае парню даже дали прозвище Ан Сай Лон, что в переводе означает «спокойный соревновательный дракон».

Сам датчанин не смог оценить, насколько владение языком всё это время помогало ему на корте, но уже в 2017-м он вновь перевернул историю бадминтона, выиграв золото чемпионата мира. В полуфинале и финале Виктор с лёгкостью расправился с китайскими соперниками. А через месяц повторил успех на открытом чемпионате Японии и поднялся на первую строчку мирового рейтинга. Раньше такое казалось совершенно невозможным.

Датчанин перевернул историю бадминтона

Бадминтонист продолжил покорять мировой бадминтон на Олимпийских играх в Токио. За весь турнир он не поиграл ни одного сета и вновь, как пять лет назад, в решающем матче, но теперь уже за золото, обыграл чемпиона предыдущих Игр — Чень Лона.

В Париж 30-летний спортсмен приехал закрепить успех. Перед началом турнира он успел дать интервью на китайском языке и в очередной раз впечатлил всех своими навыками.

«Я думаю, Аксельсен мог бы стать репортёром CGTN (китайского международного новостного телеканала. — Прим. “Чемпионата”), если бы решил завершить карьеру бадминтониста! Ха … Он говорит на мандаринском лучше, чем репортёр!» — написал в комментариях один из болельщиков.

То, что предполагалось Аксельсоном как шутка, стало реальным рецептом победы. Датчанин просто блестяще выступил на парижских кортах. Как и в Токио, он не отдал соперникам ни единого сета и взял вторую золотую олимпийскую медаль. Ранее подобного добивался только китаец Линь Дань, которого сам Виктор не раз в своей карьере побеждал.

Кстати, вряд ли китайские болельщики сильно расстроены отсутствием на пьедестале почёта своих соотечественников. В Азии Аксельсена обожают! А он взамен пилит контент во всех социальных сетях и дублирует информацию на китайском языке. У датчанина миллионы подписчиков. Из Азии, конечно!

Юлия Сидорова

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