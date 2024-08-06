«Клопы, мыши». Полицейские — об условиях проживания на Олимпиаде

Французские власти выселили из общежитий порядка трех тысяч студентов, чтобы полицейским, работающим на Олимпийских играх в Париже, было где разместиться.

«Часть полицейских столкнулась с рядом неудобств. Оказалось, что в общежитиях водятся тараканы. Нам пришлось обратиться к администрации, чтобы они вызвали дезинсекторов», — приводит слова Рика Анри «РИА Новости Спорт».

Эту проблему быстро решили.

«Однако после этого выяснилось, что в общежитиях водятся не только паразиты, но и мыши. Общежития плохо обслуживаются, есть проблемы с канализацией.



В одной из резиденции оказались постельные клопы. И мы все еще ждем ответа касательно вмешательства администрации. Эти проблемы антисанитарии могут привести к проблемам в общественном здравоохранении», — добавил Анри.

Рик Анри считает, что такие условия проживания полицейских могут отразиться на обеспечении безопасности Олимпиады.

«Риски безопасности остаются, включая риск терактов и рост преступности. Если при всем при этом у полицейских не будет приемлемых условий для жизни, это может иметь плохие последствия для их работы и здоровья. У нас нет права на ошибку, это показало бы, что Франция не способна организовать мероприятие мирового масштаба», — сказал Анри.

На Олимпиаде в среднем ежедневно задействованы около 35 тысяч полицейских и жандармов, а также 18 тысяч солдат.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.