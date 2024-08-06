Самая несчастная спортсменка Олимпиады: целый час радовалась медали, а потом ее лишилась

Громкий скандал на Олимпиаде-2024: итальянка выиграла бронзовую медаль, а затем судьи поменяли решение | Источник: Getty Images

Надия Баттоклетти, наверное, стала на сегодняшний день самой несчастной спортсменкой на Олимпиаде в Париже. В потрясающем забеге на 5000 м она финишировала четвёртой, но спустя совсем короткое время в итоговом протоколе оказалась третьей после дисквалификации соперницы. Итальянская спортсменка радовалась самому большому успеху в своей карьере. А затем судьи начали рассматривать протест чемпионки мира.

Безоговорочным фаворитом забега считалась кенийка Фаит Кипьегон, которой все уже вешали на шею золотую медаль. Вот только выиграть у неё не получилось: в финишных разборках она уступила соотечественнице Беатрис Чебет.

А чуть позже выяснилось, что по ходу забега Кипьегон практически подралась с эфиопкой Гудаф Цегай. Толкались обе, дисквалифицировали только Фаит. В этот момент Баттоклетти была самой счастливой на легкоатлетическом стадионе в Париже. Занять самое обидное место в спорте, но затем внезапно осознать, что медаль-то — вот она, твоя.

Надия просто сияла. Однако примерно через час результаты забега вновь были пересмотрены. Кенийцы, недовольные наказанием Кипьегон, подали апелляцию. Их аргументация была понятна — Фаит бежала первой, а вот Цегай пыталась втиснуться туда, где места для этого не было, да ещё и с физическим контактом. Что, мол, нашей чемпионке оставалось делать? Только толкаться в ответ.

Пересмотрев повторы десятки раз, судьи решили апелляцию удовлетворить и вернуть Кипьегон заслуженное серебро, которому она была не особо рада. Но это в любом случае медаль. А вот представить себе чувства Баттоклетти просто невозможно. Ведь только что она была бронзовым призёром Олимпиады, добилась главного достижения в своей карьере. И это чувство сменилось на глубочайшее разочарование. Успокоить Надию, возможно, способно только осознание, что изначально она и финишировала четвёртой, опередив многих сильнейших африканок — и это тоже круто.