Триатлонистка лечилась антимикробным препаратом после Олимпиады

Соревнования в индивидуальной гонке по триатлону у женщин и мужчин прошли 31 июля. Мужской старт перенесли на один день из-за плохого качества воды в Сене.

«Я сталкивалась уже с подобной ситуацией после Кубка мира в Гонконге, где я и большая часть атлетов заразились кишечной инфекцией. После многочисленных жалоб World Triathlon все-таки решил тогда сделать экспертизу, но ничего в анализах воды, в которой мы плыли, не нашли. Поэтому это осталось лишь догадкой. А мне пришлось, начиная с того дня, принимать антимикробный препарат и убивать патогенную флору, так как я совсем не могла тренироваться, а вскоре после этого было два чемпионата Азии», — приводит слова Шабалиной ТАСС.

Она также усомнилась в качестве воды в Сене.

«Насколько я знаю, атлетки из других стран, которые также выступали со мной, поделились похожим мнением.



Возможно, после курса антимикробного препарата моим иммунитетом не было выработано антител, которые могли бы бороться с микробами в Сене. Опять же, это догадки. Я снова себя плохо почувствовала, приехав домой в Астану: рвота, температура, озноб. С этого момента я начала принимать антимикробные препараты, и вот уже сегодня самочувствие намного стало лучше. Я отошла как физически, так и морально», — добавила спортсменка.

26-летняя Екатерина Шабалина не смогла финишировать в индивидуальной гонке. Победительницей стала француженка Кассандра Богран. 27-летняя триатлонистка преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты и 55 секунд. Второе место заняла представительница Швейцарии Жюли Деррон. Тройку призеров замкнула британка Бет Поттер.