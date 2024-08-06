Российские гребцы с олимпийским рекордом вышли в полуфинал Игр

Россияне Алексей Коровашков и Захар Петров заняли первое место в предварительном заезде каноэ‑двоек на 500 метров на Олимпийских играх‑2024 в Париже и вышли напрямую в полуфинал. Результат Коровашкова и Петрова — 1 минута 38,65 секунды, они стали лучшими из семи команд.

Каноисты из России показали лучший результат в истории Олимпиад, ранее это достижение принадлежало китайцам Мэн Гуаньляну и Ян Вэньцзюню, которые в 2004 году преодолели дистанцию за 1 минуту 38,91 секунду. Во втором предварительном заезде время Коровашкова и Петрова улучшили два экипажа — китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.37,40) и испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.37,78).

Коровашков и Петров выступят в полуфинале, который состоится в четверг, 8 августа.

32-летний Алексей Коровашков на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году вместе с Ильей Первухиным завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров. Для 19-летнего Захара Петрова нынешние Олимпийские игры — первые в карьере.