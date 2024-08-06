Экс-судья обвинил федерацию фехтования в коррупции на Олимпиаде
Бывший судья по фехтованию на саблях Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Sportschau.de.
Бывший судья по фехтованию на саблях Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Sportschau.de.
По словам Шульца, его пытался подкупить бывший тренер по фехтованию. Он предложил ему вознаграждение в размере пяти тысяч евро за то, чтобы Шульц обеспечил его подопечному победу на чемпионате Германии. Также его обещали отобрать на Олимпийские игры в Париже.
«В этот момент весь мой мир рухнул. Я не мог себе этого представить. Конечно, я сказал ему “нет”. И тогда он сказал мне: “Не будь наивным. Ты сейчас пытаешься быть хорошим мальчиком или что? Ты никогда не доберешься до вершины, они тебе никогда не позволят. Ты никогда не станешь лучшим судьей. Ты либо играешь с нами, либо против нас.
Вся система заточена на мошенничество на Олимпиаде, потому что Олимпиада — единственное соревнование по фехтованию, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира. И в этом вся суть. И именно поэтому в фехтовании всем манипулируют, чтобы как можно меньше было оставлено на волю случая”, — сказал Шульц.
В FIE заявили, что не нашли никаких нарушений во время проведения олимпийского турнира по фехтованию.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.