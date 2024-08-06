Экс-судья обвинил федерацию фехтования в коррупции на Олимпиаде

«В этот момент весь мой мир рухнул. Я не мог себе этого представить. Конечно, я сказал ему “нет”. И тогда он сказал мне: “Не будь наивным. Ты сейчас пытаешься быть хорошим мальчиком или что? Ты никогда не доберешься до вершины, они тебе никогда не позволят. Ты никогда не станешь лучшим судьей. Ты либо играешь с нами, либо против нас.



Вся система заточена на мошенничество на Олимпиаде, потому что Олимпиада — единственное соревнование по фехтованию, которое каким-то образом привлекает внимание всего мира. И в этом вся суть. И именно поэтому в фехтовании всем манипулируют, чтобы как можно меньше было оставлено на волю случая”, — сказал Шульц.