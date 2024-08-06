Белорусский борец Хаслаханов вышел в четвертьфинал Олимпиады 2024 в Париже
Борец из Беларуси Хаслаханов пробился в четвертьфинал Олимпийских Игр 2024.
Борец из Беларуси Хаслаханов пробился в четвертьфинал Олимпийских Игр 2024.
Белорусский борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024.
Белорус в ⅛ финала весовой категории 97 килограммов победил грузинского спортсмена Роберта Коблиашвили.
Хаслаханов — единственный представитель белорусской команды по греко-римской борьбе. На Олимпиаде белорус посеян под вторым номером среди 16 участников.
В четвертьфинале против белоруса выйдет египетский спортсмен Мохамед Али Габр. Четвертьфинальная схватка на Champ-de-Mars Arena состоится 6 августа.