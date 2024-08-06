У России — внезапная надежда на медаль Олимпиады-24. Наши парни с рекордом, а организаторы демонстрировали флаг РФ

Источник: Oscar J Barroso/Europa Press via Getty Images

Эксперты в один голос твердили, что у российских спортсменов на Олимпиаде шансы на медаль есть только в теннисе и прыжках на батуте. В итоге «летающая» гимнастика Анжела Бладцева стала лишь пятой, но Мирра Андреева и Диана Шнайдер добыли серебро в женском парном разряде. Казалось, эта награда станет для нашей немногочисленной делегации первой и последней в Париже.

Но на горизонте внезапно появилась новая надежда. Захар Петров и Алексей Коровашков выиграли свой предварительный заезд каноэ‑двоек на 500 метров. Не просто выиграли, а показали олимпийский рекорд — 1:38,65. Этот результат позволил парням напрямую пройти в полуфинал, который, как и медальный заезд, пройдет 8 августа.

Кстати, мировой рекорд (1:35,82) в этой дисциплине тоже принадлежит Коровашкову, который установил его в паре с Иваном Штылем в 2014 году. В связи с этим на официальном сайте Олимпиады, а также в протоколах Игр гордо красуется российский флаг.

Почему тогда наших ребят не считали фаворитам? Дело в том, что на Игры Коровашков отобрался со Штылем, но организаторы не допустили его на Олимпиаду буквально за три недели до начала без объяснения причин, разбив мощнейшую связку. Пришлось проводить экстренную замену — вместо опытнейшего 38-летнего Штыля в Париж поехал молодой и подающий надежды 22-летний Захар Петров. Выбора у нашей команды не было: Захар — единственный, кто кроме Коровашкова сумел отобраться на Игры и в итоге получить допуск.

Тут же возникла проблема — в отличие от большинства соперников ребята из-за особенностей техники гребут с одной стороны, это необычно и технически очень сложно. Но это не помешало новому дуэту сходу выиграть свой первый заезд на Олимпиаде.

Источник: Oscar J Barroso/Europa Press via Getty Images

Во втором заезде китайский и испанский дуэты улучшили время Коровашкова и Петрова, обновив рекорд Олимпиады. Но результат наших парней все равно остался среди лучших — третье место из 13-ти участников.

Отметим, что стадион находится в коммуне Вэр-Сюр-Марн, что в 30 км от центра Парижа. Путь до арены проходит через уютные улицы с частными домами, а местные жители удивленно смотрят на толпы фанатов со всего мира.

Конечно же, без уже ставших обыденностью проблем с организацией не обошлось. Российские журналисты запросили интервью с Коровашковым и Петровым, но местные работники не стали приводить их в микст-зону, объяснив это тем, что интервью дают только те, кто выбыл с соревнований, а дальше много говорили, что случилось «недопонимание». После некоторых препираний организаторы все же пообещали, что организуют интервью, но чуть позже сообщили, что Коровашков и Петров покинули стадион. Верим?

Позже мы встретили на арене Олесю Ромасенко — российскую гребчиху, которая будет выступать в Париже послезавтра.



«Живем в деревне, она разделена на две части, мы расположились на острове, в таунхаусах. Комнаты у нас хорошие, проживание нормальное, все хорошо. Питание очень нравится, большое разнообразие. Сейчас была пасмурная погода, не жарко. В комнатах есть переносные кондиционеры, но я своим еще ни разу не пользовалась. Перелет был отличный, долетели без задержек через Стамбул. Ночной перелет был тяжелый», — говорит нам Олеся.

— С перемещение лодок не было проблем?

— Лодки были уже в Европе, наша федерация все заранее продумала, проблем с доставкой лодок не было.

— Соревнования за городом. Транспорт удобный? Были жалобы, что в автобусах жарко.

— У нас наоборот, морозит все время. Я второй день забываю кофту взять. Кондиционер хорошо работает. А так обычный автобус, нормальный.

— Алексей Коровашков и Захар Петров гребут с одной стороны, но все равно выиграли свой предварительный заплыв. У них есть шансы на победу?

— Это нечастый прецедент, что гребут с одной стороны, но такое бывает, в основном у женщин. Потому что женщин-гребчих меньше, чем гребцов-мужчин. В таком случае выбирают сторону более сильного гребца. Но и в таком формате выигрывают соревнования. Думаю, у ребят хороший шанс на победу.

Коровашков и Петров выступят в полуфинале 8 августа. Заезды стартуют в 12:20 по Москве. Финал пройдет в этот же день через несколько часов.