Байлз отпраздновала золото на Олимпиаде хот-догами и картофелем фри

27-летняя Симона Балз рассказала в соцсетях, что отпраздновала завоевание трех золотых и одной серебряной награды на Играх в столовой олимпийского городка. Байлз позволила себе нарушить режим питания. Гимнастка поужинала хот-догами и картофелем фри.

Источник: Соцсети

«Если тут есть что-то вкусненькое, я это обязательно найду», — написала Байлз под фото с фастфудом.

Также Байлз поблагодарила родных, близких и болельщиков за поддержку. Гимнастка заявила, что после Парижа задумалась об участии в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Симона Байлз приняла участие в третьей Олимпиаде в карьере. На ее счету семь золотых, две серебряных и две бронзовые награды. Американка не сумела сравняться с Ларисой Латыниной по числу золотых наград (9) и разделить звание самой титулованной гимнастки в истории Олимпийских игр.