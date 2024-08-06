Немецкие баскетболисты победили Грецию и вышли в полуфинал ОИ

Сборная Германии по баскетболу вышла в полуфинал летних Олимпийских игр в Париже, одержав в четвертьфинальном матче победу над национальной командой Греции со счетом 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11).

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Франц Вагнер, набравший 18 очков, а также сделавший три подбора и две результативные передачи. Больше всего очков в составе греческой команды набрал Яннис Адетокунбо — 18 очков, два подбора и три результативные передачи.

В полуфинале олимпийского турнира немцы сыграют с победителями четвертьфинальной встречи между канадскими и французскими баскетболистами. В двух других четвертьфиналах, которые также запланированы на 6 августа, сойдутся сборные Австралии и Сербии, а также Бразилии и США.