Наездник из Германии завоевал золото в конкуре на на Олимпиаде
В рамках Олимпийских игр в Париже был разыгран последний комплект наград в конном спорте.
В рамках Олимпийских игр в Париже был разыгран последний комплект наград в конном спорте.
Наездник из Германии Кристиан Кукук стал победителем индивидуального первенства по конкуру. Он пришел к финишу без единого штрафа.
Сереряную медаль завоевал швейцарец Стив Герда, бронза — у представителя Нидерландов Майкела ван дер Влетена.
В конном спорте мужчины и женщины соревнуются друг с другом в одной дисциплине. В Париже было разыграно 6 комплектов наград. Четыре золотые медали XXXIII Олимпийских игр в Париже достались наездникам из Германии. Еще две — спортсменам из Великобритании.
Париж, Франция. Конный спорт. Конкур. Индивидуальные соревнования