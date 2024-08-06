Наездник из Германии завоевал золото в конкуре на на Олимпиаде

Наездник из Германии Кристиан Кукук стал победителем индивидуального первенства по конкуру. Он пришел к финишу без единого штрафа.

В конном спорте мужчины и женщины соревнуются друг с другом в одной дисциплине. В Париже было разыграно 6 комплектов наград. Четыре золотые медали XXXIII Олимпийских игр в Париже достались наездникам из Германии. Еще две — спортсменам из Великобритании.