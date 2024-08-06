У румынской гимнастки отобрали медаль в пользу США. Душераздирающая сцена на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
22
19
14
2США
21
30
28
3Франция
13
16
19
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Алонсо Корреа
Габриэл Медина
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Кэролайн Маркс
Татьяна Вестон-Уэбб
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
Германия
Испания
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Кили Ходжкинсон
Тсиге Дугума
Мари Мораа
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Латвия
Литва
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Сифан Хассан
Надя Баттоклетти
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Фэн Бинь
Сандра Элкашевич
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Сэм Кендрикс
Эммануил Каралис
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
Кимберли Вудс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Кунлавут Витидсарн
Виктор Аксельсен
Результаты
Стрельба
Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Цзии Чжиа
Сен Лакшья
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
18:00скороСШАПольша
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
18:30скороВенгрияШвеция
Скейтбординг. Женщины
18:30скороПарк. Женщины. Финал
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
19:00скороФранцияКанада
Футбол. Женщины. 1/2 финала
19:00скороСША (олимп.)Германия (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
19:00скороЭвандро Оливейра / Артур ЛансиДавид Оман / Йонатан Хельвиг
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:15скороНао КусакаМалхас Амоян
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:25скороДемеу ЖадраевСанан Сулейманов
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:35скороАртур АлексанянГабриэль Алехандро Росильо Кинделан
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:45скороМохаммадади ШаравиКарам Габер
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
19:55скороВинеш ПхогатЮснейлис Гусман Лопес
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороГерманияИндия
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
20:00скороАвстралияГреция
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
20:05скороСара ХильдебрандтОтгонжаргал Долгоржавин
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа (квалификация)
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:30скороМехди Мохсен НеджажЖоломан Шаршенбеков
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:40скороРайбер Родригес ОроскоРи Се Унг
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
20:55скороКенихиро ФумитаЦао Лигуо
Легкая атлетика. Женщины
21:00скороМолот. Женщины. Финал
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
21:00скороТаиландЯпония
18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

У румынской гимнастки отобрали медаль в пользу США. Душераздирающая сцена на Олимпиаде

Ана Барбосу даже уронила флаг, с которым за мгновение до этого праздновала бронзу. Смотреть на такое без слёз невозможно.

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Скандал на Олимпиаде-2024, у румынской гимнастки отобрали медаль в пользу американки во время празднования | Источник: Чемпионат.com

Румынская гимнастка Ана Барбосу завоевала бронзовую награду в вольных упражнениях на Олимпиаде в Париже. После объявления оценок она выскочила на ковёр с национальным флагом, чтобы отпраздновать своё достижение вместе с болельщиками. Но именно в этот момент судьи объявили, что результаты пересмотрены, и в результате бронзу получила американка Джордан Чайлз.

Источник: Reuters

На Барбосу было больно смотреть. Она прижала руки к сердцу, как только последовали первые слова объявления о пересмотре результатов. Румынский флаг был в тот момент в её руках, но, как только высветились окончательные оценки, флаг выпал из рук 18-летней гимнастки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Красивая улыбка, которую она дарила всем болельщикам мгновение назад, сменилась горькими слезами. Да и смотреть на такое без слёз было просто невозможно.

Чайлз сложно обвинять. Она сделала свою комбинацию, получила оценку, но её тренеры усмотрели, что один элемент остался не оценённым судьями. Наставники подали протест на сложность и добились своего — к результату Джордан было добавлено 0,1 балла.

Этого хватило, чтобы опередить Барбосу и занять третье место.

Но судейские выкрутасы — а до этого у другой румынской гимнастки усмотрели заступ, которого на самом деле не было — вызвали протест у великой Нади Команечи. Она написала в соцсетях: «Мы говорим о ментальном здоровье спортсменок, а в итоге происходит такое».

Неизвестно, как такой удар скажется на Барбосу. Девушка в соцсетях уже написала, что подобные вещи нужно преодолевать, чтобы стать сильнее. А радостная Джордан Чайлз вместе с Симоной Байлз на награждении необычно поздравили чемпионку в вольных — бразильянку Ребеку Андраде. До рыдающей румынки им не было никакого дела.

Автор: Андрей Шитихин

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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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