17-летняя китаянка Цюань Хунчань стала трехкратной чемпионкой ОИ

Китайская спортсменка Цюань Хунчань завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10 метров на Олимпиаде-2024 с результатом в 425,60 балла.

Второе место заняла другая представительница Китая Чэнь Юйси (420,70 балла), бронза у спортсменки из КНДР Ким Ми Рэ (372,10).

Цюань Хунчань трехкратной олимпийской чемпионкой. Ранее в Париже она завоевала золотую медаль в синхронных прыжках в дуэте с Чэнь Юйси, а на Играх-2020 в Токио стала чемпионкой в индивидуальных прыжках с 10 метров.

На данный момент все пять золотых медалей в прыжках в воду на Играх в Париже были завоеваны спортсменами из Китая. Впереди еще розыгрыш трех комплектов наград — 3-метровый трамплин у мужчин и женщин и 10-метровая вышка в соревновании мужчин.

Париж, Франция. Прыжки в воду. Вышка 10 м. Женщины