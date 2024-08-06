Американские волейболистки обыграли сборную Польши в ¼ финала Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
22
19
14
2США
21
30
28
3Австралия
14
12
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Велоспорт - Маунтинбайк
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Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Алонсо Корреа
Габриэл Медина
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Кэролайн Маркс
Татьяна Вестон-Уэбб
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
Германия
Испания
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Женщины. Финал
Кили Ходжкинсон
Тсиге Дугума
Мари Мораа
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Латвия
Литва
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Сифан Хассан
Надя Баттоклетти
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Женщины. Финал
Валери Эллман
Фэн Бинь
Сандра Элкашевич
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Женщины. Финал
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Легкая атлетика
Шест. Мужчины. Финал
Арманд Дюплантис
Сэм Кендрикс
Эммануил Каралис
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Женщины. Финал
Ноеми Фокс
Анжели Хуг
Кимберли Вудс
Результаты
Гребной слалом
Экстремальный слалом. Мужчины. Финал
Финн Батчер
Джозеф Кларк
Ноа Хегге
Результаты
Бадминтон
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Кунлавут Витидсарн
Виктор Аксельсен
Результаты
Стрельба
Скит. Командный зачет. Микст. Финал
Италия
США
Китай
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
19:00скороФранцияКанада
Футбол. Женщины. 1/2 финала
19:00скороСША (олимп.)Германия (олимп.)
Хоккей на траве. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороГерманияИндия
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
20:00скороАвстралияГреция
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа. Квалификация
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:30скороМехди Мохсен НеджажЖоломан Шаршенбеков
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:40скороРайбер Родригес ОроскоРи Се Унг
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
20:55скороКенихиро ФумитаЦао Лигуо
Легкая атлетика. Женщины
21:00скороМолот. Женщины. Финал
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
21:00скороТаиландЯпония
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
21:00скороШвецияГермания
Велоспорт - Трек. Мужчины
21:05скороКомандный спринт. Мужчины. Заезд за 3-е место
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:05скороАмин МирзазаедСаба Шариати
Велоспорт - Трек. Мужчины
21:10скороКомандный спринт. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:15скороАбдельлатиф МохамедМен Личже
Легкая атлетика. Мужчины
21:20скороПрыжки в длину. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
21:30скороМихаин Лопес НуньесЯсмани Акоста Фернандес
Водное поло. Женщины. 1/4 финала
21:35скороВенгрияСША
Легкая атлетика. Мужчины
21:50скоро1500 м. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
21:50скороБусе Тосун ЧавушоглуСол Кум Пак
20:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американские волейболистки обыграли сборную Польши в ¼ финала Олимпиады

Американские волейболистки вышли в полуфинал Олимпиады, обыграв сборную Польши.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Женская сборная США по волейболу обыграла команду Польши и вышла в полуфинал олимпийского турнира в Париже.

Четвертьфинальный матч прошел во вторник и завершился со счетом 3−0 (25:22, 25:14, 25:20) в пользу чемпионок Олимпиады 2020 года. Самой результативной волейболисткой в составе победительниц стала Андреа Дрюс (13 очков). У сборной Польши 12 очков заработала Мартина Лукасик.

За выход в финал американки поспорят со сборной Бразилии.

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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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