Американские волейболистки обыграли сборную Польши в ¼ финала Олимпиады

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Женская сборная США по волейболу обыграла команду Польши и вышла в полуфинал олимпийского турнира в Париже.

Четвертьфинальный матч прошел во вторник и завершился со счетом 3−0 (25:22, 25:14, 25:20) в пользу чемпионок Олимпиады 2020 года. Самой результативной волейболисткой в составе победительниц стала Андреа Дрюс (13 очков). У сборной Польши 12 очков заработала Мартина Лукасик.