Американские волейболистки обыграли сборную Польши в ¼ финала Олимпиады
Американские волейболистки вышли в полуфинал Олимпиады, обыграв сборную Польши.
Американские волейболистки вышли в полуфинал Олимпиады, обыграв сборную Польши.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Женская сборная США по волейболу обыграла команду Польши и вышла в полуфинал олимпийского турнира в Париже.
Четвертьфинальный матч прошел во вторник и завершился со счетом 3−0 (25:22, 25:14, 25:20) в пользу чемпионок Олимпиады 2020 года. Самой результативной волейболисткой в составе победительниц стала Андреа Дрюс (13 очков). У сборной Польши 12 очков заработала Мартина Лукасик.
За выход в финал американки поспорят со сборной Бразилии.