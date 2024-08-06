Велогонщики из Нидерландов установили мировой рекорд в командном спринте

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Мужская сборная Нидерландов по велоспорту на треке установила мировой рекорд в командном спринте на Олимпийских играх в Париже.

В квалификационном заезде против команды Канады велогонщики из Нидерландов показали результат 41,191 секунды. Прежнее мировое достижение также принадлежало нидерландским спортсменам, которое они установили в феврале 2020 года на чемпионате мира в Берлине (41,225 секунды).