Австралийские велогонщики установили мировой рекорд в командной гонке преследования
В квалификационном заезде велогонщики из Австралии преодолели дистанцию за 3 минуты 40,730 секунды.
В квалификационном заезде велогонщики из Австралии преодолели дистанцию за 3 минуты 40,730 секунды.
ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Сборная Австралии превзошла мировой рекорд в командной гонке преследования в велоспорте на треке на Олимпийских играх в Париже.
В квалификационном заезде против команды Италии велогонщики из Австралии преодолели дистанцию за 3 минуты 40,730 секунды. Прежнее достижение принадлежало итальянцам, которые на Олимпиаде в Токио стали победителями соревнований с результатом 3 минуты 42,032 секунды.
В финале сборная Австралии встретится с командой Великобритании 7 августа.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.