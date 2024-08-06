Голландские велогонщики взяли золото и установили новый мировой рекорд в командном спринте на Олимпиаде-2024
Сборная Нидерландов завоевала золотую медаль в мужском командном спринте на Олимпиаде-2024.
Сборная Нидерландов завоевала золотую медаль в мужском командном спринте на Олимпиаде-2024.
Голландцы показали время 40,949 секунды, установив новый мировой рекорд. Серебряные медали завоевали британцы (41,814 секунды), бронза у сборной Австралии (41,597).
Велоспорт — Трек. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. Командный спринт. Финал
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