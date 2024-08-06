Кубинец стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
30
2Китай
22
20
16
3Австралия
14
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Алонсо Корреа
Габриэл Медина
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
22:00скороИталияСербия
Футбол. Женщины. 1/2 финала
22:00скороБразилия (олимп.)Испания (олимп.)
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
22:30скороБразилияСША
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:30скороОмари ДжонсАсадходжа Муйдинходжаев
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
22:30скороНорвегияБразилия
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:46скороЛьюис РичардсонМарко Алонсо Верде Альварес
Вольная борьба. Женщины. Финал
22:50скороЭмит ЭлорМеерим Жуманазарова
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
23:00скороСара Хьюз / Келли ЧенгТаня Хуберли / Нина Бруннер
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:02скороЮ ВуНазым Кызайбай
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:18скороБьюс Наз ЧакироглуАйра Вильегас
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:34скороДжанжаем СуваннафенгИман Хелиф
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:50скороЧэнь Нень ЧиньЯн Лю
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
7.08скороНидерландыАргентина
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
7.08скороБельгияКитай
Бокс. Женщины. Финал
7.08скороЯн ВэньлуКелли Харрингтон
Легкая атлетика. Микст
7.08скороХодьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Таэквондо. Мужчины
7.08скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
7.08скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Таэквондо. Женщины
7.08скороЖенщины. до 49 кг. Предварительные поединки
Таэквондо. Мужчины
7.08скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
22:37 (мск), источник: РБК

Кубинец стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

Михаин Лопес Нуньес в 41 год выиграл пятое подряд олимпийское золото в греко-римской борьбе, победив в финале в весовой категории до 130 кг представляющего Чили Ясмани Акосту Фернандеса.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Кубинец Михаин Лопес Нуньес стал самым титулованным борцом в истории Олимпийских игр. 41-летний спортсмен в финале в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг в Париже победил представляющего Чили Ясмани Акосту Фернандеса.

Поединок завершился со счетом 6:0. Лопес Нуньес выиграл пятую Олимпиаду подряд.

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Кубинец еще в Токио стал первым мужчиной-борцом в истории, кто сумел завоевать четыре олимпийских золота. По три золотые медали были у шведов Карла Вестергрена и Ивара Юханссона, а также у отечественных борцов Александра Медведя, Александра Карелина и Бувайсара Сайтиева.

В соревнованиях по борьбе среди женщин японка Каори Итё завоевала четыре олимпийских золота (2004, 2008, 2012, 2016). Теперь Лопес Нуньес побил и ее рекорд.

Кубинец также является пятикратным чемпионом и трехкратным серебряным призером чемпионатов мира. Лопес Нуньес завершал карьеру после Игр в Токио, но в 2023 году решил вернуться.

36-летний Акоста родился на Кубе, за Чили стал выступать с 2017 года. Он является бронзовым призером ЧМ-2017.

После участия в панамериканском чемпионате по спортивной борьбе 2015 года в Сантьяго Акоста решил не возвращаться на Кубу, заявив, что, поскольку Лопес всегда был борцом, представлявшим Кубу на крупнейших турнирах в своей весовой категории, у него будет больше возможностей в Чили. Только спустя два года спортсмен сумел получить разрешение выступать за новую страну, до этого ему пришлось работать охранником.

Бронзовые медали получили иранец Амин Мирзазаде и китаец Мэн Линчжэ.

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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
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