Событие века на Олимпиаде! Кубинский гигант сделал то, что больше никому не под силу
Михаин Лопес выиграл пятую Олимпиаду подряд. Это легендарное завершение карьеры.
Михаин Лопес выиграл пятую Олимпиаду подряд. Это легендарное завершение карьеры.
Когда Михаин Лопес впервые появился на Олимпийских играх в 2004 году, мне было всего четыре года. И вот спустя 20 лет мне посчастливилось писать о походе этого кубинского спортсмена за пятым (!) золотом. Легендарном походе!
Событию века было суждено случиться во вторник, 6 августа. В Париже решили с порога вдарить финалом тяжеловесов в начале турнира борцов.
В весе до 130 кг в соперники Лопесу достался чилиец Ясмани Фернандес. Пожалуй, это был поединок с самым предсказуемым исходом. Без шансов.
Уже по итогам первого периода схватки Михаин вёл со счётом 3:0. Во второй половине встречи Лопес провёл ещё несколько результативных действий. Итоговый счёт — 6:0. Ровно столько баллов, сколько было Олимпиад.
Но символизм на этом не закончился. После окончания схватки Лопес снял борцовки прямо на ковре и дал понять — он завершил карьеру.
Михаин Лопес стал самым титулованным борцом в истории ещё в Токио, выиграв четвёртое золото. Именно в 2021 году он обошёл по количеству успехов на ОИ Александра Карелина. У того было три победы.
Сейчас Лопесу 41 год. Но вы только посмотрите, как Михаин подготовился к шестой Олимпиаде. Привёл себя в чемпионское состояние. Профессионал!
Почему пять золотых наград Лопеса — это легендарно? Есть ведь спортсмены в других видах спорта, у которых шесть, семь и больше побед на Играх.
Но важно то, что у борцов, в отличие от гимнастов, пловцов и гребцов, есть всего один шанс в среднем раз в четыре года забрать золото. И легендарный кубинец этими шансами пользовался как никто другой. За 16 лет он не допустил ни единой ошибки, не проиграл ни одной схватки на Олимпиаде.
Легенда!
И безумно круто, что сразу после Олимпийских игр Михаин Лопес прилетит на турнир в Новосибирск. Возможно, чтобы поделиться секретом успеха. А может, пожать руку будущему олимпийскому чемпиону из России.
Лопеса на ковре будет не хватать. Но ушёл он очень красиво!
Автор: Батраз Томаев